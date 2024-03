„Wir sind auf der Zielgeraden: Es sind alle Gewerke auf der Baustelle.“ So umschreibt dieser Tage die leitende Architektin für die neue Kreissporthalle in Wangen das Geschehen dort. Das Tempo ist nötig, denn ausgegebenes Ziel ist, dass die Halle noch vor dem Start der Landesgartenschau Ende April fertig wird. Jüngst machte sich nun der Bildungsausschuss des Kreistags bei einem Baustellen-Rundgang ein Bild zum Stand des mit knapp 15 Millionen Euro veranschlagten Projekts, an dem gleich mehrere Hoffnungen hängen. Denn die neue Kreissporthalle soll:

1. Verbindendes Element auf dem Schulcampus sein

Bis 2021 stand an der Ecke Aumühleweg/Jahnstraße rund 70 Jahre lang die städtische Sporthalle. Nach deren Abriss baut der Landkreis dort nun die neue Drei-Felder-Sporthalle für das Berufliche Schulzentrum Wangen (BSW), eine Kreisschule. Die Halle soll das verbindende Element auf dem Schulcampus zwischen dem BSW-Gebäude Süd, dem BSW Nord und dem RNG, denn auch Schüler des städtischen Rupert-Neß-Gymnasiums werden die neue Cafeteria nutzen. Dabei geht es nicht nur um Sport, sondern auch um die integrierte Cafeteria mit morgendlichem Pausenverkauf und Mittagsessensangebot samt Foyer innen und Sitzbereich vor der Halle.

2. Vor der Landesgartenschau fertig werden

Es herrscht Hochbetrieb auf der Hallen-Baustelle. Es klopft und kreischt, Radios laufen, es riecht nach Farbe oder ähnlichem. Dieser Tage wird der Hallenboden samt Markierungen eingebracht. Bunte Linien ziehen sich bereits durch die in drei Bereiche teilbare Haupthalle - noch fehlen die Trennwände und eine letzte Prallwand. Auch in den Umkleideräumen und den beiden Gymnastikräumen wird noch gearbeitet. Einer ist auch fürs Tanzen ausgelegt (mit Doppelspiegel), der andere bekommt eine Boxausstattung.

Begonnen wurde mit den Erschließungsarbeiten für die neue Sporthalle im Sommer 2022, im Februar 2023 wurde das Richtfest gefeiert. In wenigen Wochen nun soll das Gebäude durch die baurechtliche Abnahme. Je nach dem, wie diese verläuft, dürften die Arbeiten sich möglicherweise auch noch bis in den Mai hinein ziehen.

Der sportliche Regelbetrieb startet dann kommendes Schuljahr, also September. Die ersten Sonderveranstaltungen sollen jedoch bereits im Sommer dort stattfinden. Mit als erste nutzen werden die neue Halle wohl die Abiturienten von BSW und RNG mit ihren Abibällen im Juli. Auch das RNG-Musical im Juni soll schon in der Halle aufgeführt werden. Ebenfalls im Juli soll es einen Testbetrieb der Cafeterie geben.

3. 1000 Leuten Platz bieten bei einer Zulassung für 599

599: Für so viele Menschen ist die Halle ausgelegt - was Lüftung und Sanitäranlagen angeht. „Ab 600 braucht man ein Klo mehr“, erklärt Architektin Birgit Wohlfart vom Büro Steimle-Architekten. Was nicht heißen soll, dass keine größeren Veranstaltungen stattfinden können, die müssten dann eben mit schlechterer Luft und Schlangen vor den Toiletten auskommen. Denn: Die Fluchtwege sind für 1000 Hallenbesucher ausgelegt.

Neue CNC-Fräse Kreis investiert mehr als zehn Millionen Euro ins Berufliche Schulzentrum Wangen Die Kreissporthalle ist nicht die einzige Investition des Landkreises für seine dortige Schule. Bereits genutzt werden die neuen naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten mit Lernwelten im Süd-Gebäude des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) und die neue CNC-Maschine im Nord-Trakt in der ehemaligen KfZ-Lernwerkstatt. Eine „technische Weiterentwicklung, die notwendig war“, nennt Schulleiter Patrick Well die Erweiterung des Holzbereichs. Neben der nun fünfachsigen CNC-Fräse ist die neue Lernwerkstatt auch mit einer großen Plattensäge und einer neuen Kreissäge ausgestattet. Im Süd-Trakt haben moderne naturwissenschaftliche Räume etwa den alten Chemiesaal aus den 1970er-Jahren ersetzt. Aber auch helle und offen gestaltete Lernräume, sowie Sitz- und Lernecken sind dort jetzt zu finden. Insgesamt investierte der Kreis mit diesen Projekten mehr als zehn Millionen Euro in das BSW. Wenn dann nach dem NTW-Trakt auch die Sporthalle nutzbar ist, so Schulleiter Well, „dann bin ich kurz vor dem vollendeten Glück.“

4. Ein Vorbild für nachhaltigen Bauen sein

Beim Bau der neuen Sporthalle in Holzhybridbauweise wird der kreiseigene Leitfaden für nachhaltiges Bauen erstmals umgesetzt. Dabei geht es laut Architektin Wohlfart beispielsweise um folgende Aspekte: Das Holz kommt aus einer Umgebung von bis zu 200 Kilometern, das Gebäude ist - eine Herausforderung für die Elektrik - komplett PVC-frei, beim Beton wurde auch bei den Fertigteilen auf 100 Prozent Recyclingbeton gesetzt, die Dächer werden mit Allgäuer Samen begrünt, auf dem Dach wird das Substrat so gestaltet, dass es Lebensraum für Kleinstlebewesen bietet und das Dach der Halle trägt eine Solaranlage. Beheizt wird die Halle (Fußbodenheizung) über das städtische Fernwärme.

5. Auch eine Halle für Vereine sein

Die neue Kreissporthalle ist, wie der Name schon sagt, eine Halle des Landkreises und damit vornehmlich für den Schulsport des Beruflichen Schulzentrums. Nach Schulschluss ab zirka 17 Uhr können aber auch Wangener Vereine die Halle nutzen. Ein Belegungsplan entsteht derzeit.