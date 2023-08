Wangen

Dieb auf Baustelle unterwegs

Auf der Baustelle des Vinzenz–Areals in der Baumannstraße hat sich laut Polizeibericht am Wochenende ein Dieb zu schaffen gemacht. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, wuchtete der Unbekannte eine massive Tür auf und entwendete aus dem Innern mehrere Spezialwerkzeuge, darunter ein Farbspritzgerät und einen Fliesenschneider.

