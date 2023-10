Die Zukunft der Wangener Erba-Clubbings ist ungewiss

Der Start war zunächst schwierig. Am Ende gab es aber nochmals, wie insgesamt vier Mal, „ausverkauftes Haus“. Zum sechsten und siebten Mal feierten jüngere wie ältere Partygäste beim Erba-Clubbing von „Hot like beats“ im Pförtnergebäude. Organisator Markus Endres zog im Gespräch mit SZ-Mitarbeiterin Susi Weber eine mehr als positive Bilanz. Noch aber gibt es keine neuen Termine ‐ weder 2024 bei der Landesgartenschau, noch danach.

Eine Absage aufgrund einer nicht ausreichenden Stromversorgung zu Beginn, ein mehrfach ausverkauftes Haus danach: Wie fällt Ihre Bilanz zu den sieben Erba-Clubbing-Veranstaltungen aus?

Markus Endres: Alles, was wir von den Gästen gehört haben, war sehr, sehr positiv. Wir hatten vier „unter 30“- und drei Ü30-Clubbingabende, für die alle Besucher sehr dankbar waren. Angekommen sind sie in beiden Altersgruppen gleichermaßen gut. Wir hatten in der Summe über 4000 Gäste. Es wurde viel gefeiert und getanzt und es gab keinerlei Vorfälle. Alles ist friedlich gelaufen. Alle haben es geschätzt, dass in Wangen wieder was los ist. Man hat viele bekannte Gesichter aus Wangen und Umgebung getroffen.

DJ Dialecct aus Stuttgart und Veranstalter Markus Endres (von links) freuen sich über die „sieben tollen Clubbing-Abende für Jung und Älter“ in Wangen. (Foto: hot like beats )

Auch die Sache mit den unterschiedlichen Musikrichtungen und den beiden Floors hat gut funktioniert. Wir hatten auch am vergangenen Freitag mit Hiphop und am Samstag mit Techno einen super Abschluss und sind wirklich froh, dass die sieben Events toll gelaufen sind. Wir hatten zunächst ja nichts als eine nackte Halle mit WC, haben die gesamte Infrastruktur aufgebaut.

Wie lief es denn mit den Nachbarn?

Das Miteinander war wirklich super. Teils waren die Anwohner auch da und haben mitgefeiert. Sicher hat der eine oder andere auch mal etwas von der Musik gehört, aber es gab keinerlei Beschwerden, die uns erreicht haben. Ihnen sind wir ebenso dankbar wie den Nachbarfirmen, die auch Parkplätze zur Verfügung gestellt haben. Im Gegenzug haben wir uns auch akribisch an den Ausschankschluss um 2 Uhr gehalten, um 2.30 Uhr war die Musik aus, um 3 Uhr die Leute draußen und von den Security zum Auto gebeten.

Zukunft Wanger Tanzpartys Stadt kann bei Erba-Clubbing noch nichts sagen Ob die Erba-Clubbings auch bei der Landesgartenschau veranstaltet werden, steht noch nicht fest. Das Programm der LGS sei in der internen Abstimmung, man gehe zur gegebenen Zeit auf die Akteure zu, heißt es von der Gartenschau GmbH auf SZ-Anfrage. Ebenfalls ungeklärt ist, ob die Tanzpartys nach der Landesgartenschau weiter im Pförtnergebäude stattfinden. „Die künftige Nutzung hängt davon ab, wer die Halle dann betreibt. Das wird im kommenden Jahr entschieden“, teilt die LGS mit. Und: „Das Baumwolllager soll in jedem Fall eine Veranstaltungshalle sein und Veranstaltungen für junge Leute soll es geben.“

Wie haben denn die Gäste auf die Schlussveranstaltungen reagiert und gibt es schon neue Pläne?

Es gab am Wochenende viele traurige Gesichter und viele haben gefragt: War es jetzt wirklich das letzte Mal? Stand jetzt mussten wir ihnen sagen: Jetzt ist erst mal Schluss. Was nach der Landesgartenschau ist, dazu kann ich nichts sagen. Wir werden nun erst mal das gesamte Equipment einlagern. Aber natürlich haben wir das ‐ mithilfe von Fördergeldern ‐ nicht nur für sieben Events angeschafft, sondern würden es gerne nachhaltig und sinnvoll und an Ort und Stelle wiederverwenden.

Was uns betrifft, würden wir im Pförtnergebäude gerne weitermachen, die alte Fabrikhalle hat sich bewährt. Die Kombination Clubbing und Location ist einmalig. Die Gäste wären dankbar und haben uns zu Hunderten signalisiert: Wangen braucht das. So etwas gibt es außer in Ravensburg und hier sonst in keiner anderen Stadt in der Region. Wir veranstalten aber selbstverständlich noch andere Clubbings. „Hot like beats“ für das Ü21-Publikum ist an jedem ersten Freitag im Monat im Weinstadl Rimmele ‐ und an jedem zweiten Samstag im Monat im Club Dome in Lindau für das Ü30-Klientel.

Apropos Landesgartenschau: Wird man „Hot like beats“ denn auch dort finden?

Wir haben unser Interesse bekundet, ein Angebot unsererseits gibt es, wir stünden bereit. Ob wir aber zum Zuge kommen, weiß ich nicht.