Die Wangener Turner bleiben ungeschlagen

Die Turner der TG Wangen/Eisenharz bleiben in der 3. Bundesliga weiterhin unbesiegt. In einem begeisternden Wettkampf siegte das Team in der Wangener Ebnethalle mit 59:18 gegen die TSG Backnang und festigte Rang zwei in der Tabelle.

Nach den bisherigen Saisonergebnissen ging die Heimmannschaft favorisiert in den Wettkampf. Da die Backnanger Turner aber für ihre sicheren Übungen bekannt sind, galt es für Wangen/Eisenharz einen konzentrierten und möglichst fehlerfreien Wettkampf zu zeigen. Nach einem Unentschieden im ersten Duell am Boden, nutzten die Gäste eine verturnte Übung auf Allgäuer Seite, um in Führung zu gehen. Da Moritz Mittmann und Manuel Drechsel in der Folge 2 und 4 Scorepunkte holten, ging die Bodenwertung dennoch an die TG Wangen/Eisenharz. Am Pauschenpferd demonstrierten die Allgäuer ihre Stärke. Trotz eines Absteigers wurden alle vier Duelle deutlich gewonnen. 18:0 ging das Zittergerät an die Heimmannschaft. Und auch an den Ringen dominierte die TG den Wettkampf. Dank der höheren Ausgangswerte und der besseren Übungsausführung gingen die ersten drei Duelle deutlich an die Allgäuer, insgesamt waren es die Siege sieben bis neun in Folge. Erst im letzten Duell gelang es den Gästen noch einmal 2 Scorepunkte für sich zu verbuchen, so dass die Wangener mit einem beruhigenden 34:6 in die Pause gingen.

Starke Teamleistung sichert den Sieg

Nach der Unterbrechung brachten die Turner am Sprung die ohnehin schon gute Stimmung in der voll besetzten Halle endgültig zum Kochen. Am traditionell schwächstem Gerät der TG zeigten Elias Ruf und Felix Kimmerle erstmals in dieser Saison einen Tsukahara in geschraubter Ausführung. Durch die dadurch deutlich erhöhten Ausgangswerte konnten beide ihre Duelle gegen die Backnanger gewinnen. Da auch Manuel Drechsel gewann, ging überraschend die Gerätewertung am Sprung an die Allgäuer, die ihre Führung noch weiter ausbauten. Mit Schwierigkeiten startete Moritz Mittmann seine Übung am Barren. Folgerichtig ging das Duell an seinen Backnanger Gegner. In der Folge gingen die weiteren drei Barrenduelle an die Heimmannschaft, die so auch das fünfte Gerät für sich entscheiden könnte. Am Königsgerät, dem Reck, war den Turnern beider Teams anzumerken, dass sie aufgrund des klaren Vorsprungs nicht mehr voll fokussiert waren. Auf beiden Seiten schlichen sich Fehler ein. Im letzten Duell sicherte Manuel Drechsel seiner Mannschaft den Gerätesieg und sich selbst 5 weitere Punkte, die ihn erneut zum Topscorer des Wettkampfs machten. Damit baute er auch seine Führung in der Topscorer-Wertung der 3. Bundesliga weiter aus.

Mit dem vierten Sieg im vierten Wettkampf haben die Turner der TG schon jetzt mehr Punkte gesammelt als in ihrer bisher besten Saison. Durch die gezeigten Leistungen wächst im Umfeld der Mannschaft der Glaube, dass das Team in diesem Jahr vielleicht in der Endabrechnung einen der ersten beiden Plätze belegen kann. Damit würde sich die TG erstmals für das Aufstiegsfinale qualifizieren. Vorentscheidend dafür wird der nächste Heimwettkampf am 28. Oktober sein, wenn der Tabellendritte TSV Unterföhring in Wangen zu Gast ist. Zuvor geht es am 21.Oktober aber noch auswärts zum TV Grötzingen.