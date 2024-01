Die vielleicht älteste „Neubürgerin“ Wangens feiert 101. Geburtstag

Ihr Leben war gerade am Anfang nicht leicht. Und doch hat Walburga Gesierich, die unter ihrem Mädchennamen Schindler am 27. Dezember 1922 im Sudetenland geboren wurde, immer nach vorne geblickt. Wie sonst könnte sie jeden Abend vor dem Schlafengehen beten: „Lieber Herrgott, war das wieder ein schöner Tag!“

Schlimme Erinnerung an Vertreibung

Keine Frage, dass sich die alte Dame noch mit Schrecken an die Zeit erinnert, der die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei folgen sollte. „Die herannahenden Russen richteten bei uns im Dorf Schlimmes an“, sagt Walburga Gesierich. Haus und Hof 1946 mit einem Gepäckstück von 50 Kilogramm in Richtung Westen verlassen zu müssen, war für die Eltern und für die 24-Jährige ebenso grausam. Über Umwegen kamen sie nach Bayern, wo sie im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale eine neue Heimat fanden.

„Als gut ausgebildete Fachkräfte gerade in der Landwirtschaft waren wir willkommen“, weiß Walburga Gesierich noch und berichtet, dass sie zunächst auf einem Bauernhof, dann in der Fabrik gearbeitet hat. Der junge Mann, dem sie bereits in der Heimat das Eheversprechen gegeben hatte, war in russische Gefangenschaft geraten und galt als tot. Doch Walburga spürte in ihrem Herzen, dass er noch lebte. So war es dann auch: Nach mehr als sieben Jahren Sibirien kam Adolf Gesierich 1949 nach Hause. Über das Rote Kreuz fanden sie sich, 1950 wurde geheiratet, ein Jahr später wurde Sohn Walter geboren.

Zahlreiche Reisen in die Heimat

Viel zu früh wurde sie Witwe, blieb 33 Jahre allein. „Ich habe immer gerne gearbeitet, am liebsten in meinem Garten“, erzählt die Jubilarin. Wie ihre Augen in gleicher Weise strahlen, als sie ihre zahlreichen Reisen in die Heimat erwähnt.

Vor zwei Jahren kam sie dann nach Wangen, wo sie, unter einem Dach mit Sohn, Enkelin und Urenkel vereint, im Waltersbühl eine hübsche Wohnung beziehen konnte. Hier feierte sie im Kreis der größer gewordenen Familie am 27. Dezember ihren 101. Geburtstag.