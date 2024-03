Nun sind es exakt 20 Jahre. Im April 2004 klapperte nach fast 400 Jahren Pause, nämlich seit 1643, wieder ein Storchenpaar auf einem Hausdach der Wangener Altstadt. Mittlerweile sind die großen Vögel längst nicht mehr selten und verschönern zur Freude Vieler die Ansicht mancher Allgäustadt. So sieht es aktuell in Wangen aus.

Wäre an dem Mythos etwas dran, dass der Klapperstorch für den Kindersegen sorgt, dann gäbe es womöglich in Wangen derzeit einen wahren Babyboom. Denn auch in diesem Jahr sind wieder sämtliche Nester im Altkreis mit Storchenpaaren belegt. „Und es können noch mehr werden“, sagt Ute Reinhard, die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums.

Hier „knistert“ es gewaltig: Diesem Storchenpaar gefällt es ausgerechnet auf einem Strommasten bei Obermooweiler. (Foto: clbi )

Was der Ring über die Vögel verrät

Und wie schon seit vielen Jahren führt die Biologin wieder präzise Buch über die Gewohnheiten und Veränderungen der großen Vögel. Viele Informationen enthält der Ring am Bein, der bei den jungen, noch flugunfähigen Störchen angebracht wird. Man kann an der Nummer die Herkunft und das Alter des Tieres feststellen, man weiß also, um welches Tier es sich handelt.

Dabei kommen weitere interessante Tatsachen ans Licht, speziell bei den Störchen auf dem Erbakamin und dem Nest auf der danebenstehenden Linde.

Die Männchen sind gleich geblieben, aber bei den Weibchen hat womöglich ein Tausch stattgefunden, vermutet die Biologin.

Auch auf dem Kornhaus in der Altstadt habe es einen Wechsel gegeben. Aber da nicht alle Vögel beringt sind, gäbe es natürlich auch Lücken bei der Zuordnung. Störche seien zwar „nesttreu“, jedoch nicht unbedingt partnertreu. Daher bestehe jederzeit die Möglichkeit einer Veränderung bei der Paarkombination, erklärt Reinhard.

Die Population wächst im Land ständig

Zwar könne man in Wangen aktuell bisher keine weitere Zunahme der Population verzeichnen, aber dies könne sich noch jederzeit ändern. Denn „diejenigen, die schon ein Nest im Vorjahr bezogen haben, kommen als erstes an. Etwas später erreichen die „Neuen“ die Stadt, also jene, die sich noch eine Behausung suchen müssen, sagt die Expertin. Aber ganz allgemein könne man sagen, dass die Anzahl der Störche zunimmt. Dafür spricht der allgemeine Trend: Im Land Baden-Württemberg gäbe es jährlich ein Wachstum der Population von zehn bis 15 Prozent.

Dies sei aber auch dadurch zu begründen, dass die Tiere bereits in Spanien auf den Müllkippen ausreichend Nahrung fänden und nicht mehr den gefährlichen und weiten Weg nach Afrika antreten müssen. Die Störche kämen aber trotz des warmen Frühjahrs kaum früher als sonst in unsere Breiten zurück, erklärt Ute Reinhard.

32 Tage dauert es bis zum Schlüpfen

Der Nestbezug erfolgt oft schon im Februar, Anfang März. Mit der Brutzeit könne man dann ab Mitte oder Ende März rechnen. „Dann legen die Störche erst ein Ei und nach zwei Tagen das zweite. Erst dann setzen sich die Eltern abwechselnd auf das Gelege. Es folgen noch weitere Eier. Die ersten beiden Küken schlüpfen in der Regel nach 32 Tagen und im Abstand von zwei Tagen kommen dann noch - falls vorhanden - weitere Geschwister zur Welt“, so Reinhard.

Auch in diesem Jahr sind die Nester in Wangen auf dem Kornhaus und dem Rathaus bereits bezogen. Weitere Heimstätten gibt es, wie auch schon während der vergangenen Jahre, auf dem Kamin der Erba und der Linde nebenan. Regelrecht „knistern“ tut es bei dem Storchenpaar auf einem Strommasten in Obermoorweiler. In Neuravensburg hat ein Paar, wie schon ein paar Jahre zuvor, bei der Ruine Einzug gehalten. Außerdem gibt es in der Region Störche unter anderem auf dem Neuen und Alten Schloss in Kißlegg sowie noch eines an der Bahnlinie und wieder ein Paar auf dem Alten Schloss in Amtzell.

Was die Menschen für die Tiere tun können

Störche gelten als Glücksbringer oder auch als Vorboten des Frühlings. Die Menschen, die in deren Nähe sind, schauen auf, wenn die Tiere freudig mit den Schnäbeln klappern oder mit den weiten Flügeln schlagen. Sie zaubern ein Lächeln auf so manches Gesicht. Damit das so bleibt, kann jeder etwas dafür tun. „Keinen Müll in der Landschaft verteilen und Wiesen nicht überdüngen“, sagt Ute Reinhard dazu.