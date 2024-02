„Die Planeten“ in den Griff bekommen

Die Posaune ist eines der Blechblasinstrumente, das bei großen Konzertauftritten in der Regel die hinteren Plätze innehat. Nicht bei Trombone Unit Hannover. Da steht sie in der vordersten Reihe und das gleich in achtfacher Ausführung. Also konkurrenzlos. Angereist kam das international auftretende und vielfach ausgezeichnete Ensemble am Samstag im Rahmen der Wangener Altstadtkonzerte in den Festsaal der Freien Waldorfschule - mit einem wohldurchdachten Programm, in dessen Mittelpunkt die „Planets“ von Gustav Holst standen.

Der Auftakt an diesem gut besuchten Abend gebührte Wolfgang Amadeus Mozart und dessen Ouvertüre aus „Die Zauberflöte“. Sie tönte nur eben anders ohne die malerischen Streicherpartien. Von Sopranposaune bis Bassposaune haben die acht Musiker, die aus verschiedenen Regionen Deutschlands und darüber hinaus zusammentreffen, alles im Gepäck. Viel Bewegung und neuartigen Schwung bringen sie in derartige Klassiker, die sich so auch auf ihre Kernaussage reduzieren ließen. Hat Mozart doch selbst von jeher um der dramatischen Effekte wegen viel Wert auf die Posaunen gelegt.

Von Beginn an imponierte der virtuose Feinschliff, den die acht Herren als Ensemble auf die Bühne bringen. Gefunden haben sie sich, wie so oft, als junge Musikstudenten. In dem Fall an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und haben sich 2008 auf die eigenen Füße gestellt. Bis heute in teils wechselnden Besetzungen. Frederic Belli, Soloposaunist beim SWR Symphonieorchester, erinnerte an den ersten Trombone-Auftritt in Wangen vor einigen Jahren. Standen damals Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ im Mittelpunkt, waren es nun fünf neu arrangierte Sätze aus Gustav Holsts „Die Planeten“, die sich als roter Faden durch den Abend zogen. Ein einziges Mal hätten sie diese bislang aufgeführt. Also fast eine kleine Wangener Premiere zusammen mit den beiden Schlagwerkern Michael Gärtner und Martin Frink.

Mit der Suite ist Holst 1914 bis 1916 sein größter Wurf gelungen, den das Ensemble mit „Uranus“ einleitete. Der Magier, der aus astrologischer Sicht für Umwälzung und Sprunghaftigkeit steht, legte einen von Pauken und Xylophon inszenierten dramatischen Auftakt hin, bevor er sich auf unzählige Abwege begab. Die acht Posaunisten sind Meister ihres Fachs in Sachen Rhythmus, Melodik, permanent wechselnden Tempi und Akkordfolgen und das trotz aller Schwierigkeitsgrade mit einer Leichtigkeit, die mitreißt. Dem übermächtigen Uranus setzten sie sechs renaissancezeitliche Tänze aus „The Danserye“ des franko-flämischen Komponisten Tylman Susato (1500-1570) entgegen. Damit boten sie ihrem Publikum einen Moment großartiger Entspannung und einen tänzerisch fließenden Klangteppich von gleißender Sanftheit und verfänglicher Schönheit.

Verantwortlich für die Arrangements war bis 2019 das Ensemblemitglied Lars Karlin. Nach den Planeten sei er ausgeschieden und nach Dänemark gegangen, erzählte Belli, um zu „Mars, the bringer of war“ überzuleiten. Es ist das wohl bekannteste Stück unter den Planeten, das dem Kriegsgott, dem Zerstörer gewidmet ist. Ihn charakterisiert ein durchgehaltener aufpeitschender 5/4-Rhythmus, der in seiner unerbittlichen Stringenz phasenweise an denjenigen von Maurice Ravels „Bolero“ erinnern mag. Ein Paukengewitter entfachte bei extrem hohem Tempo ein düsteres Szenario bis hin zu berstenden Spannungsbögen.

Dass acht Posaunen auch überaus zart besaitet und friedvoll tönen können, bewiesen sie mit der Liebesgöttin „Venus“. Geradezu entrückt und verklärt gab sich dieses Arrangement. Schwelgerisch und soften Jazzakkorden zugewandt dominierten den zweiten Teil eher versöhnliche Klänge. Mit Quartetten in drei Motetten von Anton Bruckner und einer Suite des polnischen Komponisten Kazimierz Serocki (1922-1981). Hin zu den Highlights mit Holsts „Saturn“ und „Jupiter“. Es ist die Erhabenheit, die sich im bedächtigen Spiel der Posaunen ausdrückt, begleitet von endlos pulsierenden Sphären am Xylophon mündend in die überbordende Freude und Heiterkeit des Göttervaters „Jupiter“. Das erste Mal die Planeten zum Greifen bekommen zu haben, sei ein großer Schritt in Wangen, begeisterte sich Belli. Mit ihm das Publikum bei einer sinnig ausklingenden Lullaby-Zugabe „Der Mond ist aufgegangen“.