Die nächste Standortbestimmung für den FC Wangen

Der Fußball–Landesligist FC Wangen spielt an diesem Freitag, um 19 Uhr, im Eichert in Kressbronn beim Bezirksligisten SV Kressbronn. Dabei hofft FCW–Trainer Markus Steidle, dass seine Mannschaft gegen einen eher defensiven Gegner Lösungen findet, um vor dem Tor Chancen zu kreieren. Glaubt man den Aussagen des SVK–Trainers Mico Susak, so erwartet er von seiner Elf, dass sie engagiert spielt, sich nicht versteckt und dem Gast ein offenes Testspiel liefert.

Kressbronns Trainer muss die Mannschaft umstellen

„Wir haben nicht vor, nur die Räume eng zu zu machen und auf Konter zu warten. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie konsequent nach vorne spielt“, sagt ein selbstbewusster Mico Susak. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass seine Spieler das wohl beherzigen werden. In den ersten vier Testspielen, die der SVK allesamt gewann, erzielte der Tabellensiebte der vergangenen Bezirksligasaison 17 Tore bei sieben Gegentreffern. „Diese Spiele darf man nicht überbewerten. Bis auf die Heimpartie gegen den südbadischen Bezirksligisten Markdorf (4:2) haben wir gegen A–Ligisten gespielt“, meint der Trainer des SVK.

Aber auch gegen solche Gegner muss eine Mannschaft erst einmal Tore schießen. Am vergangenen Samstagvormittag gab es dann gegen die TSG Upfingen (Aufsteiger in die Bezirksliga Alb) die erste Niederlage (1:4). „Meine Spieler waren aufgrund der harten Vorbereitung etwas müde, aber ich habe trotzdem viele gute Sachen gesehen“, betont Susak.

Der Trainer des SV Kressbronn muss in der neuen Spielzeit die Mannschaft umstellen. „Vier Abwehrspieler haben den Verein verlassen oder aufgehört. Ich habe nur zwei Innenverteidiger“, meint Susak. Nicht mehr dabei (laut Susak) sind Leon Costa, Gerrit Rafael Pichler Largaespada, Jan Heimsath (kehrte nach dem Studium in seine Heimat bei Mainz zurück) und Simon Kees (pausiert). Den Verein verlassen hat auch der Offensivspieler Amir Can Kücükler. Er kehrte nach zwei Jahren Kressbronn wieder zum VfB zurück. „Wir sind auf der Suche nach einer schlagkräftigen ersten Elf und solche Spiele gegen Wangen helfen uns dabei. Sie zeigen uns, wo wir aktuell stehen“, sagt Susak.

Bewusste Wahl des Testspielgegners

Auch für Markus Steidle ist die Partie gegen Kressbronn ein Fingerzeig, an welchen Stellschrauben er noch drehen muss. Nach dem unglücklichen Ausscheiden aus dem wfv–Pokal (0:1 gegen den Ligakonkurrenten Albstadt) verlor der FC Wangen gegen den südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf das Testspiel mit 1:3, aber seine Spieler zeigten sich deutlich verbessert. Die Kombinationen waren oft fehlerfrei, der Ball lief ganz gut in den Reihen des Landesligisten. Einzig die Entschlossenheit vor dem Tor fehlte. „Daran müssen wir weiterarbeiten“, meint Steidle.

Für ihn ist Kressbronn eine spielerisch gute Mannschaft, aber er erwartet, dass der Gegner am Freitag eher defensiv agieren wird. „Wir haben bewusst ein solches Spiel in der Vorbereitung geplant. Meine Mannschaft muss schnell lernen gegen tief stehende Mannschaften Lösungen zu finden. In der Landesliga gibt es viele davon“, betont der Wangener Trainer. Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen sind die Verantwortlichen des FC Wangen sehr aktiv. Es gibt aber noch keinen Vollzug. „Es sind keine einfachen Gespräche, aber wir sind dran“, betont Steidle. Wangens Chef Ralf Hartmann und der Sportliche Leiter Tobias Ullrich lassen nicht locker, sind sehr engagiert.

Vorletztes Testspiel vor dem Ligastart

Markus Steidle hofft, dass seine Mitstreiter hier erfolgreich sind. Bis es soweit ist, muss der aktuelle Kader sich weiterentwickeln, zueinander finden und die Spielabläufe verinnerlichen. Gegen Pfullendorf klappte es zeitweise ganz gut. Im letzten Drittel waren die Spieler des Landesligisten nicht entschlossen genug. Das muss besser werden, ohne Wenn und Aber. Die Partie gegen Kressbronn ist die vorletzte vor dem Ligaauftakt am 19. August (Heimspiel gegen Aufsteiger Baindt, 17 Uhr). Der letzte Test steigt dann am Samstag, 12. August, um 18 Uhr, auf den Sportplätzen am Gehrenberg. Zu Gast ist der Verbandsligaaufsteiger FV RW Weiler. Pikant an der Partie ist die Tatsache, dass zwei Spieler des FCW zur neuen Spielzeit dorthin gewechselt sind und nun auf der anderen Seite stehen: Tolga Korkmaz und Kaan Basar.