Die Besucher, die Maria Neumann und damit der Wangener Kabarettbühne in der Hägeschmiede mit dem Joy-Kleinkunstprogramm über Jahre die Treue gehalten haben, können es noch nicht glauben. Und doch werden sie sich daran gewöhnen müssen: Die Frau, der es stets darum ging, den Aufenthalt für die Gäste in der Hägeschmiede so angenehm wie nur möglich zu gestalten, hat sich nach 27 Jahren als „Mutter der Wangener Kleinkunstbühne“ zurückgezogen.

Mit 74 Jahren zieht sich die Organisatorin zurück

Es war der Schauspieler und Kabarettist Uli Boettcher, der nach seinem Auftritt in der Wangener Hägeschmiede am 27. Dezember Lobes- und Dankesworte für Maria Neumann fand. Video-Botschaften von anderen Künstlern vermittelten das, was allen gleich wichtig war: Der heute 74-Jährigen zu sagen, wie wertvoll sie für jeden von ihnen war. Da war die Rede von einem „Rundum-Wohlfühlpaket“ wie von den besten Voraussetzungen für einen reibungslosen Auftritt.

Kabarettist Uli Boettcher überreichte Maria Neumann zum Abschied eine „VIP-Karte“ für den lebenslangen Besuch von Veranstaltungen im Hoftheater in Baienfurt. (Foto: Rolf Schwark/trashlight )

Keine Frage: Es flossen Tränen. Bei Maria Neumann ebenso wie bei den bei der Verabschiedung anwesenden Zuschauern. Eine von Boettcher überreichte „VIP-Karte“ für den lebenslangen Besuch von Veranstaltungen im Hoftheater in Baienfurt war da gern angenommenes Trostpflaster.

Maria Neumann kam 1987 zur Volkshochschule Wangen und wurde rechte Hand des damaligen VHS-Leiters Hans Ehinger. Zusammen entwickelte man ab 1992 das Programm für die neu entstandene „Hägeschmiede“. Als Ehinger dann zurück in den Schuldienst ging, übernahm Maria Neumann 1997 seine Aufgabe für die Organisation der Kleinstkunstbühne. Als sie ins Rentenalter kam, gab ihr die Stadt Wangen einen darauf zugeschnittenen Privatvertrag.

Immer auf der Suche nach einer bunten Mischung

Jedes Jahr, so erzählt Neumann, fuhr sie nach Freiburg, um hier auf der Internationalen Kulturbörse, „der größten Fachmesse im deutschsprachigen Raum für Bühnenproduktionen, Musik und Events“, Künstler für die Hägeschmiede zu engagieren. Und sie bewies dabei außerordentlichen Geschick. Eine gute Mischung aus Politik- und Musikkabarett wie auch Comedy war immer gegeben.

Manches Talent erkannte Maria Neumann schon früh, und holte etwa Jess Jochimsen auf die Wangener Kabarettbühne. (Foto: oh/Britt Schilling )

„Besonders wichtig war es mir, Newcomer eine Chance zu geben“, sagt Maria Neumann. Und sie erinnert an Florian Schroeder oder an Jess Jochimsen, die in späteren Jahren die Bühne eroberten und ihr bei Folgeauftritten jeweils bestätigten: „Ich war nichts, Du hast an mich geglaubt.“ Wobei auch Alfred Neumann, der vor drei Jahren plötzlich verstarb, für sein Können hoch über den Köpfen des Publikums, am Mischpult für Ton und Licht, Beachtung fand.

Auch Florian Schroeder holte Maria Neumann in die Wangener Hägeschmiede. (Foto: oh/Frank Eidel )

Maria Neumann denkt letztendlich auch an die ungute Zeit zurück, als sie in und nach der Coronazeit „um die Hägeschmiede kämpfen“ musste. Dass sie diesen letztendlich gewinnen konnte und der Saal gut ausgestattet wurde, freut sie natürlich. Ihrer Nachfolgerin Susanne Hertenberger im Kulturamt der Stadt Wangen wünscht sie viel Geschick. „Damit die für die Kultur zu begeisternden Menschen ein gutes Kleinkunstprogramm genießen können.“