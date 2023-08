Die Mieten in Wangen steigen weiter

Vier Jahre nach der letzten Erhebung steht es abermals schwarz auf weiß geschrieben: Mieter müssen in Wangen erneut tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel hervor. Für dieses offizielle und als Richtschnur anzusehende Werk hatte die Stadt im Februar März eine schriftliche Befragung organisiert.

Was ist eigentlich ein Mietspiegel?

Dabei handelt es sich um einen Überblick, anhand dessen sich Mieter und Vermieter einen Marktüberblick über die ortsübliche Vergleichsmiete verschaffen können. Städte und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, alle vier Jahre einen solchen, auch qualifiziert genannten Mietspiegel aufzustellen. Er verschafft laut Stadt eine hohe Transparenz über den Wohnraumpreis und soll beiden Parteien in Streitfällen die Anfertigung teurer Gutachten ersparen. So kann auch Mietwucher aufgedeckt werden. Weil der Mietspiegel kurz vor Beginn der Sommerferien den Gemeinderat passierte, ist er am 1. August in Kraft getreten und nunmehr gültig.

Wie ist der Mietspiegel entstanden?

Nach der letzten Erhebung im Jahr 2019 stand die Stadt in diesem Jahr wieder in der Pflicht, einen neuen Mietspiegel zu erstellen. Zusammen mit 18 weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis Ravensburg hatte Wangen dafür das Regensburger das EMA–Institut für empirische Marktanalysen beauftragt. Grundlage war eine repräsentative Stichprobe von nicht preislich gebundenen Wohnungen per schriftlicher Befragung. Bei 1500 in Wangen zufällig ausgewählten und angeschriebenen Haushalten gab es einen Rücklauf von 315 Fragebögen — laut Stadt ein ausreichender Wert für den Mietspiegel.

Welche Faktoren fließen in den Mietspiegel ein?

Grundsätzlich geht es dabei um die Nettomiete. In den Zahlen nicht enthalten sind also diverse Betriebskosten und andere Lasten. Dazu zählen etwa die Grundsteuer, Kosten für Wasser und Abwasser, die Zentralheizung, Warmwasserversorgung, aber auch die Straßenreinigung oder die Müllabfuhr. Gleiches gilt für Garagen, Stellplätze, Küchen, Zuschläge für Möblierung oder Untervermietung.

Da in den Spiegel ausschließlich nicht preisgebundener Wohnraum einfließt — übrigens in eine Bandbreite zwischen 25 und 140 Quadratmetern, spielen auch sozial geförderte Wohnungen oder Wohnheime wie Flüchtlingsunterkünfte keine Rolle.

Was sind die Ergebnisse der Erhebung?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die durchschnittliche Nettomiete in Wangen seit der letztmaligen Erhebung im Jahr 2019 von 7,61 pro Quadratmeter auf 8,16 Euro gestiegen ist. Nach Berechnungen der Stadt entspricht das einer Steigerungsrate von 6,74 Prozent. Wie OB Michael Lang in seinem Vorwort schreibt, ist der hauptsächliche Grund dafür, dass Wangen weiterhin Zuzugsregion ist.

Unabhängig davon heißt das aber längst nicht, dass die 8,16 Euro auf jede Wohnung anwendbar sind.

Was spielt für die tatsächliche Miete eine Rolle?

Grundsätzlich Alter und Größe der Wohnung. Dabei gelten folgende Faustregeln: Je älter sie ist, desto günstiger ist sie. Und je kleiner sie ist, desto teurer ist der Quadratmeterpreis. Das zeigen einige Beispiele in einer im Mietspiegel enthaltenen Tabelle. So liegt die Basismiete für eine vor 1918 gebauten Wohnung zwischen 70 und 80 Quadratmetern bei 7,10 Euro, bei einer nach 2018 entstandenen gleicher Größenordnung bei 9,10 Euro.

Auch die Unterschiede zwischen kleinen und großen Wohnungen zeigen sich: Eine sehr kleine, aber alte Wohnung (25 bis 30 Quadratmeter, Baujahr vor 1918) kostet 9,90, eine vergleichbare Neubauwohnung 12,80 Euro. Sind es zwischen 130 und 140 Quadratmeter liegt die Spanne zwischen extremem Alt– und einem Neubau zwischen 6,50 Euro und 8,40 Euro.

Wie fließt die Ausstattung in den Mietspiegel ein?

Durch Zu– und Abschläge in Prozentpunkten. So kann zum Beispiel bei einer vorhandenen Fußbodenheizung zwei Prozent mehr verlangt werden. Ein Prozent sind es etwa bei einer gebobenen Sanitärausstattung, Parkett– oder Steinböden, Aufzügen oder einer Einbauküche. Auch das direkte Wohnumfeld kann zu einer höheren Miete führen. So, wenn ein eigener Garten im Mehrfamilienhaus vorhanden ist, beziehungsweise die Wohnung in einem freistehenden Einfamilien–, Reihen– oder Doppelhaus liegt.

Zu Abschlägen führen Einzelöfen, überwiegend einfach verglaste Fenster oder veraltete Elektroinstallationen. Mietmindernd wirkt überdies, wenn weder Balkon noch Terrasse vorhanden sind.

Der Modernisierungsstand schlägt ebenfalls zu Buche, besonders wenn in älteren Wohnungen (Baujahr vor 1996) seit 2002 Außenwände gedämmt und die Heizung erneuert wurden.

Gibt es weitere Kriterien?

Ja, nämlich die Wohnlage. Dabei spielen vor allem nahe gelegene und zu Fuß zu erreichende Lebensmittelversorger, die Lärmbelästigung und die Ansiedlung in einem gewerblich genutzten Gebiet positiv wie negativ eine Rolle.

Kann die Miete dennoch von errechneten Werten abweichen?

Ja. Die Auswertung zeigt laut Stadt und EMA–Institut, dass die Mietpreise von gleichen Wohnungen erheblich differieren können. Trotz Wohnwertmerkmalen wie Ausstattung und Lage gebe es einen Streubereich der Nettomieten für gleichartige Wohnungstypen, der statistisch nicht erklärt werden könne. Dies liege sowohl an der Vertragsfreiheit der Mietparteien als auch an qualitativen Unterschieden von im Mietspiegel enthaltenen Wohnwertmerkmalen sowie an nicht erfassten Wohnwertmerkmalen.

Auch gibt es bei Abweichungen eine Spannbreite, innerhalb derer die Miete noch als ortsüblich und damit akzeptabel zu bezeichnen ist. Dazu heißt es im Mietspiegel wörtlich:

Die Miete einer konkreten Wohnung gilt im Allgemeinen als ortsüblich, wenn sie innerhalb einer Spannbreite von Mietpreisen liegt, in der sich zwei Drittel aller Mieten dieser Wohnungsklasse befinden. Diese Zweidrittel–Spanne beläuft sich im Schnitt auf plus/minus 20 Prozent um die ermittelte durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete. Mietspiegel

Darüber hinaus reichende Abweichungen sind laut Bundesgerichtshof aber zu begründen.

Wie ist der Mietspiegel anwendbar?

Er kann auf der Homepage der Stadt (www.wangen.de) heruntergeladen, bei der Stadtverwaltung angefordert oder eingesehen werden. Auf der Homepage kann man die tatsächlich in Frage kommende Miethöhe online berechnet werden. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten gibt es auch bei Sven Christberger (07522/74—154, [email protected]).