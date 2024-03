Die Landesgartenschau Wangen wird dreimal zur Lauf-Arena

Jetzt wird’s sportlich auf der Landesgartenschau in Wangen: Die SG Niederwangen veranstaltet im Sommer eine dreiteilige Laufserie auf dem LGS-Gelände, den „SolmotionCup“. Für den SGN-Vorsitzenden Kai-Uwe Klunker wird der Wettbewerb „sicherlich die interessanteste Laufveranstaltung 2024 im Allgäu“. Die Anmeldung läuft bereits.

Zwei Strecken, zwei Distanzen

Hinter dem „SolmotionCup“ verbergen sich drei Laufwettbewerbe, am 27. Juni, 25. Juli und am 19. September, jeweils an einem Donnerstagabend ab 18 Uhr. Die Streckenlängen betragen zwischen 7,6 und 13,4 Kilometer, die Strecken selbst führen entweder komplett durch das Gelände der Landesgartenschau oder sogar aus dem Gelände heraus, um am Ende an der Hauptbühne auf dem erba-Areal das Ziel zu erreichen. „Schon bei der Begehung der Laufstrecken während der Bauarbeiten wurde uns klar, dass diese Laufserie durch den Reiz der Landschaft sowie der einmaligen Atmosphäre einer Gartenschau bestechen wird“, sagt Kai-Uwe Klunker.

Es gibt Geld- und Sachpreise

Beim „SolmotionCup“ gibt es unterschiedliche Wertungen, entweder im Einzelwettbewerb oder für die gesamte Serie. Alle Schüler ab Jahrgang 2014 oder älter, Junioren ab Jahrgang 2005 bis 2002, die Elite ab Jahrgang 2001 bis 1995 sowie die Jahrgänge 1994 und älter sind laut Veranstalter eingeladen, bei diesem einmaligen Event mitzulaufen. Es werden Geld- und Sachpreise ausgelobt, damit überregionale Spitzenläufer, aber auch möglichst viele heimische Läufer, Vereine und Firmen teilnehmen.

So kann man sich anmelden

Für die Läufer samt einem Begleiter ermöglicht die LGS den freien Eintritt am Nachmittag der Veranstaltung. „Die einmalige Atmosphäre der Landesgartenschau soll Läuferfelder mit über 500 Teilnehmern pro Lauf anlocken“, teilt die SG Niederwangen weiter mit. Rechtzeitiges Anmelden werde mit einem „lukrativen Läuferpaket“ belohnt. Die Online-Anmeldung ist bereits freigeschaltet. Gesucht werden laut Ausrichter noch weitere Helfer, vor allem für die Streckenabsperrung.

Details und weitere Infos zur Laufserie oder zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der SGN unter www.sg-niederwangen.de.