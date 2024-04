1984 hat die Jazz-Point Bigband Wangen ihr allererstes Jahreskonzert in der Stadthalle gegeben. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. Die Bigband gibt es bis heute und das ist Grund genug zum Feiern. Am Samstag, 6. April, um 20 Uhr präsentiert die Band ihr Jubiläumskonzert in der Festhalle der Freien Waldorfschule unter der Leitung von Klaus Roggors mit allem, was der Jazz in seinen verschiedenen Formationen zu bieten hat. Doch wie und wo und mit wem fing das alles an?

Am Anfang ahnte niemand das Ziel der Reise

Das Gründungsdatum fällt auf den Oktober 2023, als der damalige Vorstand des Jazz Point Wangen e. V., Wolfram Bücking, zusammen mit Klaus Roggors die Initiative ergriff. Ihnen zur Seite stand damals der Bigband-Club Dornbirn mit seinem Leiter Peter Schweizer. So entstand in Wangen ein neuer Klangkörper, der swingend und groovend die Musikszene und das Kulturleben der Stadt sowie der Region bereichert. Damals habe niemand eine Ahnung gehabt, wohin die Reise führen würde, aber die Musiker seien voller Energie, Ideen und Begeisterung gewesen, blicken Bücking und Roggors auf die Anfänge zurück. Doch woher kamen die Musiker, die es brauchte für eine solche Band?

Jazzszene gab es in Wangen bereits

„Eine Jazzszene gab es bereits vor 70 Jahren in Wangen, der Jazz Point hatte sich etabliert und so war die Grundlage von Seiten der Musiker, der Szene und eine Zuhörerschaft vorhanden“, erinnert sich Roggors. Sehr schnell hätten sich interessierte junge Musiker gefunden, vor allem Schüler der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu sowie aus den umliegenden Blasorchestern. Die zunehmende Qualitätssteigerung und der Erfolg beim Publikum taten ihr Übriges dazu, dass die Band seit 25 Jahren in fast unveränderter Besetzung spielt. Dies sei eine echte Seltenheit und spreche für das Niveau und den Teamgeist.

Bei der Frage nach der musikalischen Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren verweist Roggors auf den Mix aus konzertanten und unterhaltsamen Stücken. Erstere verlangten ein Einstudieren anspruchsvoller Literatur, zweitere machten einfach Spaß und gute Laune beim Zuhören. Dabei sei es vor allem die Spielfreude der Band, sich eine treue Fangemeinde erobert zu haben und darüber hinaus immer mehr Menschen für den Bigband-Sound zu begeistern.

Voraussetzungen für das Formen eines derart harmonierenden Ensembles sind hohe Intonationssicherheit, große Klangfülle und natürlich die Liebe zum Jazz und seinen Stilverwandtschaften. Das eint.

Zu den Höhepunkten zählen auch einige Konzertreisen

Angesprochen auf die Höhepunkte in den letzten 40 Jahren nennt Roggors zuvorderst das Jahreskonzert und die Wangener Kulturnacht als feste Größen. Dass die Bigband sich längst auch über die Region einen Namen gemacht hat, belegen frühe Auftritte beim Bundeswettbewerb in Gera 1996, bei Tanzveranstaltungen im Hamburger Hotel „Vier Jahreszeiten“ und im „Deutschen Theater“ in München. Konzertreisen führten nach Salzburg, ins Piemont und in Wangens Partnerstädte Prato und La Garenne-Colombes. Hinzu kommen Engagements namhafter Solisten wie den Klarinettisten Andy Miles oder den Saxophonisten Michael Lutzeier. Selbst Weihnachtskonzerte mit traditionellen Klassikern aus verschiedenen Ländern präsentierte die Band in neuen Klangfarben.

Egal, ob geballte Bläserpower oder zarte Vibes gefragt sind, ob knifflige lateinamerikanische Rhythmen oder stampfende Beats - die Bigband hat sich von Swing bis Rock so ziemlich jede Stilrichtung zu Eigen gemacht. Verantwortlich hierfür sind fünf Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophone und eine Rhythmusgruppe.

Gastsolist kommt zum Jubiläumskonzert am Samstag

Zu ihrem bevorstehenden Jubiläumskonzert hat die Band den in der USA geborenen, in Neuseeland aufgewachsenen und heute in München lebenden Sänger Nick Gordon als Gastsolist eingeladen. Seine ausdrucksstarke Stimme und sein Entertainment seien Garant für einen gelungenen swingenden Abend.

Das Jubiläumskonzert der Jazz-Point Bigband Wangen ist am Samstag, 6. April, um 20 Uhr im Festsaal der Freien Waldorfschule Wangen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tabakstube Wangen (07522/3789), im Allgäu Auto- & Motorradservice Roggenzell (07528/6413), bei eventfrog.de, bei den Musikern und per Mail über [email protected]. Einlass ist um 19 Uhr.