Die Nachricht überrascht: Es gibt ganz offensichtlich an verantwortlichen Stellen Gespräche über einen Klinikneubau als möglichen Ersatz für die beiden baulich veralteten Krankenhäuser Wangens und Lindenbergs in Hergatz. In Hergatz? In einer redlichen, aber doch sehr kleinen Gemeinde mit gerade einmal etwa 2500 Einwohnern? Ist das ernst gemeint oder ein Aprilscherz im September?

Sicher nicht. Denn wer sich nach einer vermutlich vorhandenen ersten Verwunderung darüber Gedanken macht, kann zu dem Schluss kommen: Die Idee ist alles andere als dumm. Aber weshalb?

Was für ein gemeinsames Haus spricht

Nun, zunächst ist Fakt, dass beide Städte neue Krankenhäuser benötigen. In Lindenberg sollte der erste Spaten schon gestochen sein, in Wangen haben immerhin die Bauleitplanungen begonnen. In beiden Städten handelt es dabei um Projekte, die Millionen verschlingen, öffentliche Hand und somit Steuerzahler hohe Zuschüsse kosten und die klammen Krankenhausträger hier wie dort stark belasten — die Lindenberger Rotkreuzklinik befindet sich sogar in einer Art Insolvenzverfahren.

Was liegt also näher als mehr als nur einen Gedanken an ein gemeinsames neues Krankenhaus zu verschwenden — zumal beide Städte nur rund 15 Kilometer voneinander entfernt liegen und sich die Einzugsbereiche der Patienten zumindest überschneiden?

Weshalb die Versorgung besser würde

Sicher, in Wangen hängen am mehr als 100 Jahre alten Krankenhaus viele Emotionen. Der Engelberg ohne Klinik mag für manche unvorstellbar sein. Doch Grünen–Landtagsabgeordnete Petra Krebs hat recht, wenn sie die Standortfrage letztlich für zweitrangig hält. Schließlich geht es in allererster Linie um das Wohl der Patienten in der Region. Ein großes, damit starkes und zukunftsfestes Krankenhaus ist dafür ein mehr als wichtiger Baustein.

Wirft man die vorhandenen medizinischen Disziplinen von Rotkreuzklinik, Westallgäu–Klinikum und den Wangener Fachkliniken von Waldburg–Zeil quasi in einen Topf, könnte Gewinnbringendes für alle entstehen: So würde von der OSK die erst jüngst gestärkte Orthopädie ebenso eingebracht werden wie eine in Lindenberg nicht vorhandene Geburtshilfe, während die dortigen Schwestern vom bayerischen Roten Kreuz über die in Wangen gekappte und schmerzlich vermisste Allgemein– und Viszeralchirurgie verfügen und die Fachkliniken unter anderem einen guten Namen im Bereich Lungenheilkunde und Reha haben. Man braucht also nicht viel Phantasie, um zu erkennen: Die medizinische Versorgung im Württembergischen beziehungsweise im Westallgäu könnte verbessert werden.

Was tatsächlich für Hergatz spricht

Doch was spricht ausgerechnet für Hergatz als möglichem Standort? Ganz einfach: Die Gemeinde liegt zumindest einigermaßen in der Mitte zwischen beiden Städten (wenngleich etwas näher an Wangen), durch sie führen gleich zwei wichtige Bundesstraßen und auch eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist vorhanden — inklusive des Vorhandenseins eines für Gemeinden der Hergatzer Größenordnung sehr seltenen Bahnhofs. Aus Sicht Wangens und seines Umlandes heißt das: Eine in Hergatz stehende Klinik wäre ungefähr ebenso gut zu erreichen wie der Engelberg. Sicher, aus Amtzell und Kißlegg wäre es etwas weiter, aus Richtung Eglofs oder Eisenharz ginge es dafür aber schneller.

Welche zentralen Fragen hohe Hürden sein können

Unterm Strich hat die Idee also Charme — doch die Anzahl offener Fragen ist aktuell sicher noch weitaus größer als die der erkennbaren Vorteile. Hier nur einige Beispiele:

Wie kann die Grenze zwischen zwei Bundesländern mit unterschiedlichen Gesetzgebungen überwunden werden? Zumal Baden–Württemberg eine ganz andere Krankenhausstruktur hat als Bayern.

Wer soll ein gemeinsames Haus tragen? Mit der kommunalen OSK, den privaten Fachkliniken und der Gesellschaft der Schwestern vom Bayerischen Roten Kreuz ist die Gemengelage schwierig.

Was hält die regionale Politik davon, insbesondere der Ravensburger Kreistag? Aus dem waren bereits nach der im vergangenen beschlossenen Neustrukturierung der OSK Stimmen zu hören, dass auch ein neues Wangener Krankenhaus auf jeden Fall mehrheitlich in öffentlicher Hand bleiben soll — und damals war „nur“ von der vom Land gewünschten Zusammenarbeit mit Waldburg–Zeil die Rede.

Was bedeutet ein Krankenhaus zwischen Wangen und Lindenberg für andere Häuser in der Region, zum Beispiel die Aesklepios–Klinik in Lindau und das Tettnanger Krankenhaus des Medizincampus Bodensee?

Wer finanziert wie ein solches gemeinsames Krankenhaus? Am Zwist beim Geld sind schon viele Projekte gescheitert und in diesem Fall wären mit drei Krankenhaus–Trägern und zwei Bundesländern gleich fünf Akteure im Spiel.

Was passiert mit dem Gelände der Wangener Fachkliniken? Waldburg–Zeil hatte erst in den vergangenen Jahren viel Geld in diesen Standort investiert.

Weshalb alles ziemlich lange dauern dürfte

Wo genau könnte das Gebäude selbst eigentlich stehen in Hergatz und Umgebung? Grundstücke sind generell rar, Bauvorschriften scharf und Sinn macht eigentlich nur ein Standort mit möglichst optimaler Verkehrsanbindung, also in möglichst unmittelbarer Nähe zur B12 oder B32.

Wie nimmt die Bevölkerung die Idee auf? Immerhin wären die stolzen Städte Wangen und Lindenberg, rein geografisch betrachtet, dann nicht mehr Krankenhausstandort.

Diese und viele, viele Fragen mehr sind sicher nicht mal eben so zu klären. Und von den Antworten hängt ab, ob eine interessante Idee wirklich konkret werden kann. Dafür aber wird es Zeit brauchen — und wie die Erfahrung zeigt: viel Zeit.