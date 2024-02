Immer wieder kontrolliert die Verkehrspolizei Autofahrer auf der A 96 bei Wangen und Kißlegg. Drogen, kein Führerschein, abgefahrene Reifen - alles schon dabei gewesen. Auch das Tempolimit auf der Autobahn zwischen Wangen und Kißlegg interessiert viele Autofahrer nicht. Misst die Polizei, hagelt es regelmäßig Bußgelder für die Temposünder. Dass man aber auch ganz ohne Autobahn mitunter mit der Polizei in Kontakt kommt, davon wissen auch unsere drei Redakteure zu berichten - und plaudern aus dem Nähkästchen ihrer kuriosesten Verkehrsverstöße.

Geblitzt und zu schnell weiter gefahren

Da flatterte mal wieder einer ins Haus, einer dieser grauen Briefumschläge, die nichts Gutes verhießen. Dieses Mal war es die Freundin meines Sohnes, die ein Radargerät auf seine Funktionsfähigkeit „getestet“ hatte. Kurz davor: mein Mann, mein zukünftiger Schwiegersohn, mein Sohn. Da die Autos allesamt auf mich laufen, komme immer ich in den „Genuss“ der Strafzettel. Dabei bin ich selbst seit vielen Jahren ohne Fehl und Tadel unterwegs.

Susi Weber (Foto: Schwäbische.de )

Zu Beginn meiner Autofahrerzeit sah das ein bisschen anders aus. Kaum im Besitz eines Führerscheins, bin ich in der Nähe des bayrischen Krumbachs „Opfer“ einer mobilen Radarfalle geworden - auf abschüssiger Strecke und kurz hinter einem Ortseingangsschild! Wie fies! Mein Mann saß damals neben mir und schaute mich vorwurfsvoll an: „Du bist gerade geblitzt worden - und fährst ohne Temporeduzierung weiter!?“ Ich war wohl schon damals ziemlich pragmatisch veranlagt - und Schwabe: „Ja, jetzt zahlen wir ohnehin schon. Dann muss man das ja auch nutzen!“

Geträumt und plötzlich blendete ein Licht

Wer schon lange einen Führerschein besitzt, der kennt das: Der Verkehr läuft, man hat cool nur eine Hand am Lenkrad - und schweift mit den Gedanken ab. Weg vom Geschehen auf der Straße, hin zu viel wichtigeren Fragen: Was machen daheim meine Liebsten gerade? Was gibt es heute Abend zu essen? Und natürlich: Wie sind die heutigen Fußballspiele bloß ausgegangen? Bei derlei gedanklichen Ausflügen ertappe ich mich immer wieder am Steuer, obwohl die Konzentration doch besser der Straße gelten sollte.

Jan Peter Steppat (Foto: Schwäbische.de )

So auch vor einigen Jahren nach einem Sonntagsdienst in der Redaktion. War es die Freude über den Feierabend? War es die Vorfreude aufs Heimkommen? Ich weiß nicht mehr, was mich in diesem Moment beschäftigte. In diesem Moment, als mich schlagartig ein kurzer, heller Blitz grell blendete. Schwups - da war ich in die Radarfalle getappt. Und zwar in jene in Primisweiler, die ich schon Hunderte Male (korrekt) passiert und über die ich gefühlt nicht allzu viel seltener in der Zeitung geschrieben hatte. Kleiner Trost: Auf dem anschließenden, recht teuren Beweisfoto des Ordnungsamts machte ich immerhin einen sehr konzentrierten Eindruck.

Nachts im Dorf unterwegs und das zu langsam

Zu schnell gefahren bin ich sicher auch schon einmal - selbstredend ausschließlich aus Unachtsamkeit. Denn grundsätzlich vertraue ich darauf, und weiß darum, dass Tempolimits mich und andere Autofahrer möglichst sicher durch den Straßenverkehr lotsen - oder Anwohnern den Nachtschlaf ermöglichen - sollen. Auch wenn ich finde, dass stetige Tempowechsel nerven. Dass es innerorts nachts mehrfache Wechsel von Tempo 50 auf 30 und umgekehrt gibt, erschließt sich mir oft nicht. Wobei mich das langsame Fahren dann auch wenig stört. Die Polizei aber schon, jedenfalls dann, wenn es gar zu langsam wird.

Paulina Stumm (Foto: Schwäbische.de )

Meinen ersten Polizeikontakt im Straßenverkehr hatte ich als Führerscheinneuling auf dem nächtlichen Heimweg von einer Party, das Auto voller gut angeschickerter Freundinnen. Warum ich denn so langsam fahren würde, wollte der Polizist wissen, nachdem ich aufgeregt das Fenster runter gekurbelt hatte, und ihm von der Rückbank ein mehrstimmiges „Die hot gar nix trunga“ entgegenlallte. Ja, versuchen Sie mal, nach der feuchtfröhlichen Wegbeschreibung gaggernder Mädels mit mehr als Schritttempo die richtige Straße in einem Dorf zu finden, in dem schon damals nach Mitternacht keine Straßenlaterne mehr leuchtete.