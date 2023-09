Die Grundsteuer in Wangen soll kräftig steigen

Die Stadt Wangen bringt den Haushaltsplan 2024 bereits in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 18. September (Beginn: 18 Uhr) ein — so früh wie noch nie. Das Zahlenwerk steht unter dem allgemeinen Eindruck klammer Kassen und nötiger Sparmaßnahmen. Und es kündigt für Haus– und Wohnungseigentümer, über die Umlage aber auch für Mieter, eine unangenehme Nachricht an: Die Grundsteuer B soll drastisch steigen.

Zuletzt hatte die Stadt die Grundsteuer B vor zwei Jahren erhöht, der Hebesatz stieg damals von 405 auf 425 Prozent, was einer Steuererhöhung von etwa fünf Prozent entsprach. Ab 2024 soll der Hebesatz auf 475 Prozent angehoben werden. „Für den Steuerzahler bedeutet dies eine reale Steuererhöhung um 11,7 %“, wie es in den aktuellen Sitzungsunterlagen heißt. Die Stadt erhofft sich dadurch für das kommende Jahr Mehreinnahmen in Höhe von rund 550.000 Euro. Auch an der Gebührenschraube will die Stadt ab 2024 drehen, entsprechende Berechnungen laufen derzeit.

Neben dem Haushaltsplan und der Fragestunde zu Beginn der Sitzung geht es am Montag im Wangener Rathaus um den Beschluss des Bebauungsplans „Nahversorgung Siemensstraße“, wo Aldi in den kommenden Monaten einen neuen Markt hinstellt. Außerdem auf der Tagesordnung stehen Außenbereichssatzungen, Jahresabschlüsse für Stadtwerke und Abwasserwerk sowie Bauvergaben und Zuschüsse.