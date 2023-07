Vier Jahre ist es her, dass letztmals ein Festumzug im Rahmen des Kinderfestes durch Wangen zog. Zwei Jahre coronabedingter und ein Jahr wetterbedingter Absagen sind nun aber Geschichte. Am Samstagvormittag erlebte Wangen mit mehreren tausend Zuschauern am Straßenrand endlich wieder einen stimmungsvollen und bunten Festumzug mit mehr als 3500 Teilnehmern. Beim Empfang der Ehrengäste davor ging Oberbürgermeister Michael Lang auch auf die Kritik zur Absage des Altstadtfestes tags zuvor ein.

Optimale Bedingungen am Samstagmorgen

13 Schulen mit 2518 Mitwirkenden, neun Vereine mit 269 Teilnehmern und 17 Musikkapellen mit 731 Musikanten — so sahen sie aus, die Zahlen rund um den Kinderfest–Festumzug 2023. Darüber hinaus wurde der einstündige Umzug auch von 26 Festwagen und Kutschen samt entsprechenden Personen begleitet.

Vor allem für die allermeisten Grundschüler hatte der Umzug Bedeutung. Denn mit Ausnahme der Viertklässler waren sie allesamt erstmals dabei — und freuten sich sichtlich auf und über ihren Weg durch die Altstadt. Und: Es herrschten bei warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen optimale Bedingungen.

89 Gruppiererungen sind dabei

So stand den Salutschüssen der Bürgerwehr Niederwangen, mit denen der Umzug traditionell beginnt, und dem Start des bunten Festumzug–Lindwurms nichts im Wege. Punkt 10 Uhr kam der Fanfarenzug — mit weißen Oberteilen, schwarzen Bundhosen und roten Socken neu gewandet — durchs Lindauer Tor und führte den aus 89 Gruppierungen bestehenden Festzug an der Ehrentribüne vor dem Rathaus vorbei über die Herren– und Schmidstraße den Eselberg hinunter und über die Bindstraße aus der Stadt hinaus bis zum Festzelt. Dort unterhielt die Musikkapelle Wohmbrechts im Zelt, während sich die Kinder im Freigelände des Beruflichen Schulzentrums an verschiedenen Spielstationen vergnügten.

Noch vor Umzugsbeginn hatten Kinderfestkommission und Stadt gemeinsam einen Empfang am Seelenmal der Kirche St. Martin ausgerichtet, zu dem zahlreiche Ehrengäste aus Politik, den Vereinen, ja dem gesamten bürgerschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt geladen waren. OB Michael Lang ging auf das Kinderfest ein, das im Jahre 1604 erstmals in den Büchern der Stadt Erwähnung fand: „Ein Fest, bei dem die Kinder im Mittelpunkt stehen — auch heute noch.“

„Kinderfestkommission macht das bestens“

Lobend erwähnte er, dass das Kinderfest aus dem Ehrenamt heraus durch die Kommission getragen werde, hinter deren Absage–Entscheidung des Altstadtfestes sich Lang auch nach der kritischen Reaktion von einigen wenigen stellte: „Man braucht hinterher nicht hin– und herzu diskutieren, ob das richtig war oder nicht. Die Kinderfestkommission macht das bestens. Ich lade alle ein, mitzudiskutieren und in Verantwortung zu entscheiden — aber vorher.“