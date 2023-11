Die Favoritenrolle ist klar ‐ mehr nicht

Ein 1:1 gegen Harthausen/Scher. Ein 0:0 gegen Sulmetingen. Und wie geht das nächste Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Realschule gegen Aufsteiger Hohentengen am Samstag um 14 Uhr aus? Der FC Wangen tut sich in der Fußball-Landesliga traditionell schwer gegen tiefstehende Mannschaften, vor allem zu Hause. „Wir müssen die gute Stimmung in der Mannschaft weiter transportieren, dann gelingt uns gegen Hohentengen der nächste Sieg“, sagt Co-Trainer Jonas Kraft. Diese Aufgabe wird nicht leicht gegen eine Mannschaft die gezwungenermaßen in der Defensive Beton anrühren muss.

Der 4:1-Erfolg beim FC Mengen hat der Elf von Interimstrainer Daniel Wellmann sichtlich gutgetan. Die Stimmung und Intensität waren in beiden Trainingseinheiten diese Woche sehr gut. „Die Spieler sind im Fokus geblieben, haben nicht nachgelassen. Wir haben viele Spielformen und Abschlüsse geübt“, so Kraft. Der FC Wangen will gegen den arg gebeutelten Aufsteiger unbedingt drei Punkte holen.

Stürmer Jan Gleinser überzeugt in der Viererkette

Was lief gegen Mengen so gut? Die taktische Variante, Luis Leupold auf der Außenbahn aufzustellen und Stürmer Jan Gleinser in der Viererkette einzusetzen, erwies sich als Glücksgriff. Gleinser verlor fast keinen Zweikampf und machte gehörig Druck auf seiner Seite. Leupold erzielte zwei Tore und war mit seiner Schnelligkeit einer der Garanten für die drei Punkte. Alle Mannschaftsteile arbeiteten sehr gut gegen den Ball, ließen nur wenige Chancen zu, holten viele zweite Bälle und gewann die meisten Zweikämpfe. Nur einmal ließ sich die FCW-Abwehr düpieren, beim 0:1 in der neunten Minute nach einem Eckball. Danach stand die Abwehr stets souveran. Die Pässe des Gegners wurden von nun an abgefangen und einfach aus der Gefahrenzone befördert. Einfache Doppelpässe, viel Bewegung, Kampf um jeden Ball, das war das Erfolgsrezept der Wangener am vergangenen Samstag.

Die Zuschauer in Mengen, die eigentlich für ihre Leidenschaft bekannt sind, waren verblüfft, über so viel Engagement, Qualität und Spielwitz des Gegners und blieben eher ruhig. Der FC Mengen spielte durchaus mit, aber die umgestellte Mannschaft des FC Wangen spielte aus einem Guss. Geradlinig, zielstrebig und effektiv.

„Never change a winning team“, heißt es im Mannschaftsport. Stelle nie eine Mannschaft um, die erfolgreich spielt. Max Biewer, Okan Housein und Enes Demircan kehren zum Spiel gegenHohentengen in den Kader zurück. Das heißt, dass Wellmann und Kraft weitere gute Alternativen haben, die mitwirken können. „Ich bin selber gespannt, wie wir die Anfangsformation zusammenstellen“, sagt Kraft. Eigentlich gibt es da nicht viel zu überlegen, es sei denn einer der Spieler aus der ersten Elf in Mengen fehlt.

Der SV Hohentengen spielte bis zum sechsten Spieltag eine gute Saison. Zehn Punkte auf der Habenseite, Platz fünf in der Tabelle. Wangen hatte zu diesem Zeitpunkt erst acht Punkte.

In der Partie zwischen dem FC Mengen und dem SVH musste dann Stammtorhüter Adrian Heudorfer aufgrund einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Bis heute weiß niemand, wie lange der dringend benötigte Rückhalt der Mannschaft fehlen wird. Manuel Müller übernahm im Tor.

Verletzungsmisere führt zu Niederlagenserie

Es fielen in der Folgezeit auch noch weitere Spieler verletzungsbedingt aus und Spielertrainer Fabian Beckert musste mitansehen, wie seine Mannschaft Spieltag für Spieltag das Nachsehen hatten. Sieben Niederlagen in Folge waren nicht gerade gut für das Selbstvertrauen der Oberschwaben.

Vor allem die Höhe der Niederlagen (2:7 in Mietingen, 1:5 gegen Heimenkirch, 3:6 gegen Balingen II, 0:5 gegen Laupheim, 2:5 in Baindt) gibt Anlass zur Sorge . 44 Gegentore weisen auf die aktuell die schlechteste Abwehr der Liga hin.

Von der 23 geschossenen Tore gehen 19 auf das Konto von Spielertrainer Fabian Beckert (7) und Stürmer Lukas Stützle (12). Manuel Sommer kehrt nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Mietingen wieder ins Team zurück. Wer von den angeschlagenen Spielern am Samstag dabei ist, ist noch nicht absehbar. Auf Wangener Seite muss Wellmann auf seinen gesperrten Kapitän Simon Wetzel verzichten.

Auch wenn die Favoritenrolle klar ist, der FC Wangen trifft auf eine tiefstehende Mannschaft, die vor allem in der Offensive einen pfeilschnellen Stürmer hat: Lukas Stützle.