Die digitalen Wangen-Punkte starten erfolgreich

Erstmals initiierte die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe (LHG) anlässlich des 40. Wangener Ostereiermarkts einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag - mit Erfolg. Parallel starteten auch die seit längerem geplanten, digitalen Wangen-Punkte. Doch was machen Punkte-Sammler, die den offiziellen Startschuss verpasst haben? LHG-Geschäftsführer Christoph Morlok gab nicht nur darauf Antworten.

Herr Morlok, ein verkaufsoffener Sonntag Anfang März ist für Wangen ungewöhnlich. Wie lief’s?

Christoph Morlok: Die kleinere Variante, ohne Autoausstellung und Radkriterium wie im Herbst, kam sehr gut an. Die Stadt war voll. Jene Geschäftsleute, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr zufrieden. Das Ponyreiten in der Schmidstraße und das Kinderkarussell auf dem Postplatz sind gut angenommen worden.

Gleichzeitig war der Sonntag mit dem Punkteumtausch auch Beginn für das neue, digitale Wangen-Punkte-System…

Richtig. Wir haben knapp 500.000 Wangen-Punkte gutgeschrieben. 1200 digitale Karten im Scheckkartenformat wurden an unseren Ständen abgeholt beziehungsweise die bisherigen, papierenen Punkte gemeinsam mit einem 200-Punkte-Bonus dort gutgeschrieben. Interessant aus unserer Sicht: Vor allem von den älteren Menschen gab es eine sehr gute Resonanz. Sie haben immer wieder zurückgemeldet, dass sie sich freuen, dass die Punkte nun auf einer Karte gutgeschrieben werden und nicht mehr analog gesammelt werden müssen.

Was machen denn nun Menschen, die noch Wangen-Punkte zu Hause haben und den Startschuss verpasst haben?

Es ist ja nicht so, dass ab sofort mit den papierenen Punkten Schluss ist. Sie können noch mindestens drei Jahre lang bei der Volksbank und der Kreissparkasse in digitale Punkte eingetauscht beziehungsweise auf die neue Karte geladen werden. Auch die Händler sind teilweise bereits mit den digitalen Punktekarten ausgerüstet und können welche ausgeben.

Klappt das schon in allen Geschäften der Leistungsgemeinschaft?

Die Leistungsgemeinschaft hat 90 Mitglieder, davon etwa 70 Händler. Rund die Hälfte davon ist mittlerweile auf das digitale Punktesystem umgestellt, die andere Hälfte gibt weiterhin die roten Wangen-Punkte in Papierform aus. Wir haben das System nun eingeführt, bitten die Kunden aber auch um Geduld und Verständnis.

Auch Beate Leupolz (links) tauschte am Sonntag ihre Wangen-Punkte am Stand der Leistungsgemeinschaft um und erhielt eine digitale Punktekarte. (Foto: Susi Weber )

In einer Übergangsphase wird es am Anfang immer das eine oder andere Problem geben, nahezu jedes System hakt zu Beginn an der einen oder anderen Stelle. Kunden mit der Digitalkarte werden vermutlich auch in naher Zukunft noch im einen oder anderen Geschäft papierene Punkte erhalten, die dann - am besten gesammelt - weiterhin bei den beiden Banken eingetauscht und gutgeschrieben werden können.

Wer sich im März noch registriert, erhält 300 Wangen-Punkte geschenkt. Muss man sich dazu anmelden und welche Vorteile bringt dies?

Man muss nicht, man kann. Die digitale Karte lässt sich auch ohne Anmeldung verwenden. Geht die Karte dann allerdings verloren, sind auch die Punkte futsch. Registrierte Kunden können sich bei Verlust bei uns melden und ihre Punkte auf eine neue Karte übertragen lassen. Wie man sich registriert, lässt sich auf unserer Homepage www.wangen-punktet.de nachlesen. Die 300 geschenkten Punkte für die Registrierung werden aber erst Anfang April aufgebucht. Mit der neuen Karte kann man auch sein Punktekonto verwalten. Die bei vielen Kunden beliebte Kugel Eis, das Hörnle, der Eintritt ins Freibad oder vieles andere, das mit den Wangen-Punkten finanzielle Vorteile bietet, kann man übrigens nach wie vor und auch mit der digitalen Karte erhalten und bekommen.

Was hat es denn mit der blauen und grünen Gutscheinkarte auf sich?

Über die blaue Karte haben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern Gutscheine auszustellen. Dazu benötigen wir lediglich eine Liste und die Höhe der Summe, die monatlich aufgebucht werden soll. Einige Wangener Firmen sind schon mit dabei. Die grünen Gutscheinkarten sind Geschenkgutscheine. Sie können nach wie vor über die Hauptfilialen der Kreissparkasse und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben erworben werden. Neu ist, dass sie auch bequem von zu Hause aus und zu jeder Tages- und Nachtzeit über die Internetseite gekauft und ausgedruckt werden können.

Im Vorfeld der digitalen Punkte gab es auch Diskussionen zum Datenschutz...

Die Karte kann auch absolut anonym benutzt und gehandhabt werden. Die Leistungsgemeinschaft hat einen Vertrag mit der Firma Localbon, einem Unternehmen aus Baden-Württemberg, das ebenfalls an die Datenschutzgrundverordnung gebunden ist. Es sieht auch kein Händler, was bei einem anderen Händler gekauft oder bezahlt wurde. Und auch wir, die Leistungsgemeinschaft, geben die Daten der registrieren User nicht weiter.

Was erwarten Sie sich vom neuen System?

Ich glaube, dass wir mit der Einführung unseres digitalen Punktesystems einen großen Schritt in die Zukunft machen. Durch diese Neuerung können wir den Kunden weiterhin die Vorteile unseres eigenen Bonussystems bieten und gleichzeitig können wir den lokalen Handel stärken.