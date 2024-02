Wer an die A96 denkt, denkt an die an Wangen vorbeiziehende Autobahn. Spätestens seit dem vergangenen Jahr ist klar: Die A96 hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Dahinter stecken nämlich auch acht Musikanten aus der Region, die nicht nur schon zweimal im Münchener Hofbräuhaus aufspielten, sondern mit zwei Videos bei Instagram rund eine halbe Million Klicks erreicht haben. Wer sie live erleben möchte, hat dazu am 24. Februar im Weinstadl Rimmele Gelegenheit.

„Hundert Prozent Blasmusik - live und unzensiert“ ist der Slogan der A96-Musikanten, die sich 2020 formierten. 2020? War da nicht etwas? Richtig: Corona! 2019 haben die acht Musikanten aus Maria-Thann, Amtzell, Waldburg, Neukirch, Bodnegg, Leupolz und Aichstetten schon einmal zusammengespielt, nachdem Johannes Wanner für den Biergarten eines Freundes eine „Musi“ suchte und herumtelefonierte.

Man kannte sich seinerzeit flüchtig, ein Großteil spielte nicht nur in verschiedenen Musikkapellen, sondern auch im Jugendblasorchester Wangen und/oder im Kreisverbandsjugendorchester miteinander. Auch der Kißlegger Schlosskeller fragte die achtköpfige Gruppe vor fünf Jahren an und war offenbar angetan. „2020 hatten wir dort dann unseren dritten Auftritt“, erzählt Kilian Schöllhorn. Und dann kam die Pandemie.

„Wir dachten damals, dass wir am schnellsten wieder proben und was machen können, wenn wir nicht so viele sind“, erinnert sich Schöllhorn. Mit Abstand und im Freien wurden die Instrumente ausgepackt und wurde geprobt - inmitten einer Wiese bei Maria-Thann, wo sonst Schafe weiden.

Dann kam das „Corona-Musikfest“ in Karsee, wo ebenfalls nach alternativen Lösungen gesucht wurde und man die A96-Musikanten engagierte.

„Das hat viel Spaß gemacht - und wir haben beschlossen, das doch ernsthafter zu verfolgen“, sagt Kilian Schöllhorn.

Im April 2022 gewannen die A96 Musikanten in Heimenkirch einen Band-Contest - und durften dadurch beim Bezirksmusikfest spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt liefen die Auftrittsanfragen laut Schöllhorn noch über Mund-zu-Mundpropaganda: „Wir hatten aber bis dahin keine guten Tonaufnahmen - und haben dann Videos auf Instagram hochgeladen.“

Im Frühjahr 2023 wurde auch das Münchener Hofbräuhaus auf die acht Westallgäuer Musikanten im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 40 aufmerksam - und lud sie in die bayrische Landeshauptstadt ein. Etwa zeitgleich stellte die Gruppe ein erstes Video auf Instagram. „Zwei, drei Tage war es recht ruhig und entspannt - und dann hatten wir plötzlich innerhalb von wenigen Tagen über 200.000, inzwischen 220.000 Aufrufe“, blickt Schöllhorn zurück: „Sowas ist unkalkulierbar - und es passiert einfach, der völlige Wahnsinn!“ Ein zweites Video, der „Böhmische Traum“, der von den A96 Musikanten beim Hexenfest in Neukirch aufgenommen wurde, boomte kurz darauf mit rund 280.000 Aufrufen.

Doch wie kommt man eigentlich auf den Namen A96-Musikanten? Schöllhorn schmunzelt: „Da steckt eine recht heitere Geschichte dahinter.“ Bei einem der ersten Auftritte der Gruppe im Leutkircher Moosackerhof, der für weitere Engagements einen „vernünftigen Namen“ forderte, fuhren zwei der allesamt aus der Region stammenden Musikanten an der richtigen Ausfahrt vorbei und mussten erneut auf die A96, in die entgegengesetzte Richtung. Schöllhorn: „Da haben wir uns einfach ganz spontan so genannt.“ Zumal ja auch alle acht irgendwie in A96-Nähe leben und „Blasmusik auf der Überholspur“ propagieren.

Dahinter steckt traditionelle Blasmusik mit einer jungen, modernen und frechen Note. Auch Evergreens wie „Hey Jude“ sind, je nach Location, mit dabei. Apropos Location: Am Pfingstsonntag sind die A96 Musikanten bereits zum dritten Mal im Hofbräuhaus - ganz traditionell und ohne moderne Schlenker.

Kooperation mit „Bradlbergmusig“ Gemeinsansames Konzert Gemeinsam mit der „Bradlbergmusig“ aus Vorarlberg werden die A96-Musikanten den Abend am 24. Februar im Weinstadl Rimmele gestalten. Beide spielen jeweils 90 Minuten. Einlass ist um 18.30, um 19 Uhr beginnen die A96 Musikanten. Der Eintritt kostet 18 Euro. Um eine Reservierung unter [email protected] wird gebeten. Karten gibt es gegebenenfalls aber auch noch an der Abendkasse. Zu hören sind die A96 Musikanten in diesem Jahr darüber hinaus unter anderem auch noch beim Bockbierfest in Achberg am 2. März, ab 19 Uhr sowie beim Bezirksmusikfest in Maria-Thann am Freitag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr.

Kann man denn von der Musik mittlerweile leben oder ist das profimäßige Musizieren zumindest ein Ziel? „Bei uns steht der Spaß im Vordergrund“, betont Schöllhorn: „Klar, wir kriegen eine Gage, aber davon machen wir ein Grillfest, kaufen unsere Noten oder haben uns jetzt Westen schneidern lassen.“

Er selbst ist Student, seine Musikantenkollegen haben allesamt Berufe und arbeiten in Vollzeit: „Die Musik ist ein reines Hobby. Irgendwo in einem Biergarten zu spielen, gemeinsam Gaudi zu haben - das ist das Wichtigste.“ An oder auch fernab der Autobahn.