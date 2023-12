Das Unternehmen Deutsche Glasfaser verlängert in Wangen und in Kißlegg ihre Nachfragebündelung. Sie will dort für schnelles Internet sorgen, wenn 33 Prozent der in Frage kommenden Haushalte einen Vertrag abschließen. Bislang liegt die Abschlussquote in beiden Orten bei etwa 20 Prozent.

Die Deutsche Glasfaser bietet Anwohnern in den von ihr auserkorenen Gebieten im Rahmen der Nachfragebündelung an, einen Vertrag abzuschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. In Wangen endete diese Vorvermarktungsphase am 9. Dezember, in Kißlegg eine Woche später. In Wangen, so teilt eine Sprecherin mit, liegt die Abschlussquote aktuell bei 20 Prozent, in Kißlegg gar bei 21 Prozent.

Interesse war zum Fristende hin angestiegen

Da das Interesse allerdings zuletzt angestiegen sei, so eine Unternehmenssprecherin, verlängert die Deutsche Glasfaser ihre Nachfragebündelung nun in beiden Fällen bis 31. Januar 2024. Klar gebe es Kommunen, in denen die Quote sehr schnell erreicht sei, aber dass die Nachfragebündelung schleppend anlaufe und zum Fristende hin Fahrt aufnehme, komme immer wieder vor - und damit auch Fristverlängerungen.

Mit der Vorvermarktung lotet die Deutsche Glasfaser aus, ob sich der Breitbandausbau für sie rechnet. Denn in neues Glasfasernetz investieren wird sie nur, wenn jeweils mindestens 33 Prozent der in Frage kommenden Haushalte sich für einen Anschluss entscheiden. Das bedeutet auch für diejenigen, die bereits Verträge unterschrieben haben: Weiter warten.

Stadt Wangen begrüßt die Verlängerung

Die Stadt Wangen begrüßt in einer Pressemitteilung die Verlängerung. „Auch bei uns gehen aktuell vermehrt Anfragen bezüglich des Angebots der Deutschen Glasfaser ein. Wir beraten dann gerne unabhängig jeden Einzelfall“, sagt Frank Anders, bei der Stadt zuständig für das Thema Breitbandversorgung. Für die allermeisten städtischen Liegenschaften im Ausbaugebiet habe die Stadt mittlerweile eigene Hausanschlussverträge geschlossen.

Weitere Informationen bietet die Deutsche Glasfaser online unter www.deutsche-glasfaser.de sowie in den Servicebüros in Primisweiler (donnerstags 15-18 Uhr), der Wangener Altstadt (mittwochs 9-14 Uhr, freitags 14-18 Uhr und samstags 9-13 Uhr) sowie in der Schlossstraße in Kißlegg (dienstags 10-14 Uhr, donnerstags 14-18 Uhr und samstags 8-12 Uhr).