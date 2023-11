Deuchelrieder Theater spielt nach langer Pause wieder

In Deuchelried wird nach fünfjähriger Pause wieder Theater gespielt. Das bearbeitete Stück weicht allerdings wieder einmal kräftig vom klischeehaften Bauerntheater ab, wie das Theater mitteilt. Die Vorstellungen finden ab Mittwoch, 27. Dezember, statt. Der Vorverkauf beginnt am Sonntag, 3. Dezember.

Mit dem „Grattlerblues“, einem Musiktheater, wagen sich die Akteure des Deuchelrieder Theaters an ein Genre, das nicht nur geprägt ist von schauspielerischem Anspruch, sondern den Spielerinnen und Spielern auch ein ordentliches Maß an Sangeskunst abverlangt. Begleitet wird das Ganze traditionell von einer kleinen instrumentalen Besetzung.

Auf die Besucher wartet eine Wilderergeschichte, welche die soziale Ungerechtigkeit einer vergangenen Zeit anprangert, einer Geschichte intriganter Machenschaften der Obrigkeit gegen das niedere Volk und dessen Auflehnung dagegen.

Karten können am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Musikproberaum im Dorfgemeinschaftshaus, am Donnerstag, 7. Dezember, von 14 bis 17 Uhr auf dem Dorfmarkt, telefonisch ab Montag, 4. Dezember, immer von 16 bis 18 Uhr unter der 0163/2949627 gekauft werden. Der Eintritt kostet 14 Euro, telefonisch und an der Abendkasse 16 Euro. Alle Spieltermine gibt es unter www.deuchelrieder-theater.de.