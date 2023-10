Der TV Flein gastiert in der Argenhalle

Die Handballerinnen der ersten Frauenmannschaft der MTG Wangen erwarten an diesem Samstag den TV Flein in der Argenhalle. Nach der bitteren Niederlage vergangene Woche gegen den VfL Waiblingen 2 möchte die MTG bei diesem Match wieder unbedingt punkten.

Beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag musste das Team um Trainergespann Hörmann/Balogh eine bittere und unnötige Niederlage einstecken. Fünfzig Minuten lang dominierten die Wangenerinnen die Partie, konnten sich aber nie weiter als zwei Tore vom VfL absetzen und den Sack zu machen. Am Ende wollte es der VfL mehr als die MTG und gewann knapp mit 22:21. Diese Niederlage war bitter und sehr enttäuschend für die Mannschaft. Deshalb ist man umso fokussierter für das Spiel am Samstag. Mit dem TV Flein kommt ein schwerer Gegner in die Argenhalle. Das Team hat die vergangene Saison in der Württembergliga auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Der TV konnte gegen den VfL Waiblingen 2 knapp mit 24:22 gewinnen und auch gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen nahm die Mannschaft zwei Punkte mit. Trainer Christoph Hörmann und Co-Trainer Zsolt Balogh stehen am Wochenende der gesamte Kader zur Verfügung.