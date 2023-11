Wer ist der Tote in der Argen? Knapp acht Wochen nach dem Leichenfund hinter dem Wangener Argenwehr und auch nach der Veröffentlichung eines rekonstruierten Porträtbilds tappt die Polizei bei der Identität des Mannes im Dunkeln.

Wenigstens bei der Frage, wo der Unbekannte in den Fluss gelangte, gibt es weitere Erkenntnisse.

Rückblick: Am 18. September gegen 17.30 Uhr hatten Passanten etwa 30 Meter hinter dem Wangener Argenwehr eine mitten im Fluss an der Wasseroberfläche treibende Leiche entdeckt. Die Identität des Mannes ist bis heute unbekannt, obwohl die Polizei mehrfach über die Medien Zeugenaufrufe startete, in Vermisstenkarteien suchte und zuletzt ein Porträt mit dem rekonstruierten Gesicht des Toten veröffentlichte.

Toter war wohl zwischen 35 und 45 Jahre alt

Das Foto zeigt einen kurzhaarigen Mann mit Bart, dessen Alter mittlerweile auf 35 bis 45 Jahre (bisher 30 bis 50) eingegrenzt und dessen kurzes Haar nun mit „rötlich-blondes Naturhaar“ (nicht wie bisher rot gefärbt) beschrieben wird. Die restlichen Merkmale sind gleich geblieben: 1,80 Meter groß, normale Statur, keine Tätowierungen, Oberkiefer mit fehlendem Zahnbestand, braune Augen.

Bekleidet war er mit schwarzer Jeans in Größe 32/30, D.Co certified slim, darunter grün/orange Badehose mit Blüten/Palmenmuster, brauner Ledergürtel mit silberner Metallschnalle, grau-grünes T-Shirt Primarkcare Größe L musclefit, schwarze Socken. Die Kripo Ravensburg nimmt zu dem Fall weiterhin Zeugenhinweise unter Tel. 0751/8034444 entgegen.

Wehr über Nebenzufluss passiert

Geringe Fortschritte gibt es nun bei den Ermittlungen zu den Todesumständen. Schon länger geht die Polizei davon aus, dass der Mann bereits mehrere Tage tot im Wasser lag und dass er nicht an der Stelle starb, an der er gefunden wurde. Für möglich halten es die Ermittler außerdem, dass die Leiche trotz des vergleichsweise niedrigen Wasserstands das Wehr über einen Nebenzufluss passiert haben könnte. Und: „Gewalteinwirkung durch Dritte“ als Todesursache schließt die Polizei weiter aus.

Vor dem Hintergrund fehlender „Hinweise auf Fremdverschulden“ haben die Ermittlungen in den vergangenen Wochen aber zusätzlich ergeben, dass der Tote „mutmaßlich innerhalb des Stadtgebiets Wangen in die Argen gelangt sein muss“, wie eine Polizeisprecherin auf SZ-Anfrage mitteilt. Diesen Schluss würden „die Begebenheiten des Flusslaufs zulassen“. Näher will die Polizei darauf nicht eingehen.

Auf die Frage nach möglichen weiteren Ermittlungsschritten bei solchen Fällen verweist sie unter anderem auf den „ständigen Austausch mit den Behörden“ und auf Versuche, „über eine internationale Erkenntnisanfrage mit den vorhandenen Identifizierungsmerkmalen weitere Hinweise auf die Person zu erlangen“.

