Bei einer außerordentlich einberufenen Jahreshauptversammlung konnte ein über dem Sportverein Deuchelried schwebendes Damoklesschwert erfolgreich abgewehrt werden.

Nach sieben Monaten, in denen Vorstandsteam und Kassiererin ihr Amt nur „bis auf Weiteres“ ausgeübt haben, endete mit der Neubesetzung der vakanten Positionen.

Auflösung wollte man nicht riskieren

60 von 900 Mitgliedern waren der Einladung zur Versammlung gefolgt. Diese war notwendig geworden, da bisher keine Nachfolger für die zurückgetretenen Vorstände Christian Braun und Freddy Boetzelen sowie Schatzmeisterin Mareike Kugler gefunden wurden.

Um die Handlungsfähigkeit des Vereins aufrecht zu erhalten und nur im äußersten Notfall das Amtsgericht anzurufen, das dann einen Ersatzvorstand hätte bestellen müssen, machte das Team kommissarisch weiter. Erst recht wollte man keine Auflösung der aus den Abteilungen Fußball, Tischtennis, Mountainbike und Freizeitsport/Gymnastik bestehenden Gemeinschaft riskieren.

Gedenkminute für SVD-Urgestein "Gaggi"

Bevor jedoch die Regularien abgewickelt wurden, zu denen auch Kurzberichte aus den Abteilungen gehörten, musste einer traurigen Pflicht nachgekommen werden. Edgar Bernhard, von allen liebevoll „Gaggi“ gerufenes Urgestein der Deuchelrieder Tischtennisfreunde, war überraschend gestorben. Christian Braun zollte ihm mit den Worten „Er gab mehr als er nahm“ ein bleibendes Andenken.

Neue Leute sehen neue Möglichkeiten

Wie so oft liegen Freude und Leid ganz dicht beieinander. So war es auch hier. Ein „stets verlässlicher Ansprechpartner“ wurde in Gedanken verabschiedet, Michael Wollny, bereits als Mädchenfußball-Trainer im Verein tätig, und André Fanghänel wurden nach einstimmig erfolgter Wahl willkommen geheißen.

Beide Männer hatten sich auf die Stellenausschreibung gemeldet, sich über die Aufgaben „ein Bild gemacht“ und Lust bekommen, „neue Möglichkeiten“ in der Vereinsführung anzugehen.

Und Andrea Schneider? Sie kann die erste Zeit der Buchführung noch auf die Hilfe der Vorgängerin Kugler zählen. Martin Quass-Kohn wird jährlich die Kasse prüfen. Wer weiterhin mit dabei ist, sind Schriftführerin Anna-Lena Karg und Pamela Boetzelen für die Mitgliederverwaltung.