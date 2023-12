Der 17. Spendenadventskalender von Volksbank Allgäu-Oberschwaben und „Schwäbischer Zeitung“ ist Geschichte - und er endete bei der Abschlussveranstaltung im Saal der Wangener Waldorfschule mit einem Plädoyer fürs Ehrenamt und erneut eindrucksvollen Zahlen. Darüber hinaus wurde deutlich: Die erfolgreiche Aktion hat offensichtlich auch nach der geplanten Fusion mit der Volksbank Laupheim-Illertal eine Zukunft.

So viele Bewerbungen wie noch nie

137.000 Euro wurden am Dienstagabend von Volksbank-Vorstandssprecher Josef Hodrus an 100 Empfänger aus Vereinen, Kindergärten, Schulen und Institutionen verteilt, zumeist in den vergangenen Wochen in den von der „Schwäbischen Zeitung“ geöffneten Adventskalender-Türchen veröffentlicht. Dem lag der Rekordeingang von 347 gültigen Bewerbungen zugrunde, die meisten davon kamen aus dem Raum Wangen. Die Mittel für den Spendenadventskalender von Volksbank und „Schwäbischer Zeitung“ stammen aus dem „Helfen-Topf“ des VR-Gewinnsparens. Im zu Ende gehenden Jahr war dieser mit 411.000 Euro gefüllt.

Josef Hodrus betonte beim Finale einmal mehr den Sinn der Aktion: freiwilligen Leistungen und dem Ehrenamt finanziell unter die Arme zu greifen. Mit Blick auf die eigene Vergangenheit in der Musik und im Sport sagte er: „Ich weiß, was es heißt, im Ehrenamt unterwegs zu sein.“

Wangens OB lobt die Aktion

Aktionsschirmherr Michael Lang sah dies genauso: „Das ist die beste Aktion, seine Verbundenheit mit der Region zu zeigen.“ Der Wangener OB war wie weitere Rathauschefs aus den vier Volksbank-Regionalmärkten Wangen/Lindau, Isny/Kißlegg, Leutkirch/Bad Wurzach und Bad Waldsee Teil der Jury, die in den allermeisten Fällen über die Verteilung der Mittel entschieden hatte. Beim SZ-Lesertürchen und dem Volksbank-Mitgliedertürchen war das Votum der Zeitungsleser beziehungsweise der Mitgliedern des Kreditinstituts ausschlaggebend.

Aber auch wer am Ende nicht begünstigt wurde, ging nicht leer aus, wie Josef Hodrus betonte. Jeder nicht zum Zuge gekommene Bewerber erhält 150 Euro als Anerkennung für die Teilnahme am Spendenadventskalender.

Fusion mit Laupheim wird konkret

Der Abend im Waldorfsaal war gekennzeichnet durch die Ehrung der Gewinner und kurzen Interviews, bei denen das Publikum erfahren konnte, was diese mit dem Geld anfangen werden. Am Rande war aber auch die aktuelle Entwicklung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in laut Hodrus schwierigen Zeiten Thema - sowie die geplante Fusion mit dem Pendant in Laupheim.

Dieser Tage habe die Projektarbeit zur Vorbereitung des Zusammenschlusses begonnen, berichtete der Vorstandssprecher. Anfang Juli sollen dann getrennte Vertreterversammlungen beider Institute einen Haken an die Sache machen. Für die anstehenden Verhandlungen hatte OB Lang einen Wunsch: Er bat darum, den Spendenadventskalender als Zeichen der Unterstützung des Ehrenamts und der Vereinsstrukturen auch in der fusionierten Volksbank aufrecht zu erhalten. Dafür sah Josef Hodrus keine Hindernisse: „An diesem Punkt wird die Fusion nicht scheitern.“

Wer für die Unterhaltung sorgte

Für den unterhaltsam-besinnlichen Rahmen des festlichen Abends sorgten Corinna Prinz aus Beuren mit Vorträgen weihnachtlicher Gedanken und besonders beifallumrauschte Gesangseinlagen der in Wangen beheimateten Cantarte-Chöre um Martina Klesse-Schmitz.