Der Ruf nach dem Hauptamt wird bei Wangens Feuerwehr lauter

Der Festsaal der Waldorfschule als Ort für die Hauptversammlung war für die Wangener Feuerwehr ein Novum. Bekannt sind dagegen die Schwierigkeiten, mit denen die Floriansjünger der Allgäustadt bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit weiter zu kämpfen haben: steigende Einsatzzahlen bei geringer Tagesverfügbarkeit. So war es keine Überraschung, dass der Ruf nach mehr festangestellten Kräften deutlich zu vernehmen war.

Wie verlief das Einsatzjahr 2023 für die Wangener Wehr?

326 Einsätze in 2023 bedeuten gegenüber den Vorjahren eine weitere Steigerung und kratzen am Rekord aus dem Jahr 2019 (327). Zum Vergleich: 2010 waren es gerade einmal 172 Einsätze gewesen, in den darauffolgenden fünf Jahren lag der Schnitt noch bei etwa 200, danach und bis heute stiegen die Zahlen deutlich an. Etwa ein Drittel aller Einsätze entfällt aktuell auf die Wehren in den sechs Ortschaften, die damit laut Kommandant Christoph Bock die Stadtabteilung (229 Mal im Einsatz) gut entlasten.

Unter den 105 Brandeinsätzen waren vergangenes Jahr drei Großbrände: Im Januar wurde die Wangener Wehr zu dem Brand einer Maschinenhalle in Eglofs-Schnaidt gerufen, im Februar gab es den Großeinsatz beim Jufa-Hotel im Waltersbühl und im November den Brand eines Ökonomiegebäudes in Untermatzen (Amtzell). Immerhin 43 Mal mussten die Floriansjünger ausrücken, weil sie von Brandmeldeanlagen alarmiert worden waren. Bock sprach in seinem Jahresbericht von mittlerweile 80 Gebäuden mit solchen Anlagen, allein im Erba-Quartier seien sechs neue dazugekommen.

204 Mal war die Wangener Feuerwehr bei sogenannten technischen Hilfsleistungen gefordert, beispielsweise bei Verkehrsunfällen, wenn Menschen zu retten oder Kraftstoffe ausgelaufen waren. Am häufigsten in dieser Kategorie, nämlich 55 Mal, musste die Wehr in 2023 bei Unwetter (Sturm, Hochwasser) ausrücken. Das ist laut Christoph Bock zwar ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber auch hier sei die Tendenz „grundsätzlich stetig steigend“.

Wie ist die Personallage und was sind mögliche Folgen?

Mit 317 Einsatzkräften (Stand Ende 2023) zählt die Wangener Wehr 20 mehr als vor einem Jahr. Erfreulich ist auch die Altersstruktur, denn knapp 60 Prozent sind zwischen 18 und 40 Jahre alt. Die Schattenseite: Es sind weiterhin weniger als die Hälfte der Einsatzkräfte zu den Kernarbeitszeiten verfügbar, wie der Gesamtkommandant berichtete. Er schloss daraus: „Die Kommunen werden den Stock der festangestellten Kräfte erhöhen müssen.“

Es geht ins Hauptamt rein, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen, damit diese sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.“ Oliver Surbeck

In dieselbe Richtung ging Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, der grundsätzlich von einer „stetig steigenden Belastung des Ehrenamts“ sprach. Zwar nehme die Zahl der Einsatzkräfte entgegen dem demographischen Trend zu, wegen vieler Quereinsteiger und auch als Folge der Pandemie. Negativ sei jedoch, dass es im gesamten Landkreis „noch nie so viele Einsätze“ gegeben habe - und das bei einer Tagesverfügbarkeit von knapp der Hälfte der Einsatzkräfte. „Wir fahren hier teilweise auf Kante. Das ist eine erschreckende Entwicklung“, so Surbeck. Und folgerte: „Es geht ins Hauptamt rein, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen, damit diese sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.“

Wie fällt der Ausblick auf 2024/2025 aus?

Die Vorfreude auf 2024 ist bei der Feuerwehr groß, Christoph Bock spricht von einem „Festjahr“. So wird am letzten September-Wochenende das 175-jährige Bestehen der Wangener Wehr gefeiert. Mit dem Blaulichttag am 11. Mai im Rahmen der Landesgartenschau steht eine weitere Großveranstaltung auf dem Programm.

Grund zum Feiern soll es auch in Sachen neues Feuerwehrhaus im Wangener Norden geben. Nach dem symbolischen Spatenstich im Dezember starten laut Bock die wirklichen Bauarbeiten für die neue Wache zwischen Karsee und Leupolz Mitte dieser Woche. „Das ist ein Meilenstein für die Feuerwehr Wangen. Vielleicht können wir noch Ende 2024 Richtfest feiern.“ Eingeweiht werden soll das Feuerwehrhaus dann im Folgejahr.

Welche besonderen Ehrungen gab es diesmal?

Wie üblich gab es auch diesmal wieder zahlreiche Beförderungen, Neuaufnahmen und Ehrungen für langjährige Feuerwehrleute. Hierbei ragten Matthias Haller, Andreas Grabherr (beide Abteilung Karsee), Alfred Ehrle, Gebhard Diem, Klaus Sigg (alle Leupholz) und Anton Sturm (Schomburg) mit ihren 40 Einsatzdienstjahren heraus.

Für 40 Jahre Dienst in der Wangener Wehr wurden von OB Michael Lang (l.), Kreisbrandmeister Oliver Surbeck (r.) und Kommandant Christoph Bock (3. v. r.) geehrt (von links): Klaus Sigg, Gebhard Diem, Alfred Ehrle, Andreas Grabherr und Matthias Haller. Auf dem Bild fehlt Anton Sturm. (Foto: Treffler )

Eine besondere Auszeichnung bekam auch Josef „Beppo“ Brauchle, der nach vier Jahren als stellvertretender Kommandant unlängst aus privaten Gründen sein Amt an Nachfolger Christian Beck abgegeben hatte. Als Dank für sein Engagement bekam der Gerätewart einen Grill als „sichere Feuerstelle“. Umringt von allen Abteilungskommandanten, die für die Geschenkübergabe auf die Bühne des Festsaals kamen, gab Brauchle sichtlich bewegt den Dank so zurück: „Ehrenamt bringt einen im Leben weiter.“

Welche Themen gab es bei der Versammlung noch?

Seit Jahresbeginn dürfen Atemschutzgeräteträger die jährlich vorgeschriebenen Belastungsübungen nicht mehr in Wangen absolvieren, dies war während der Pandemiejahre noch möglich gewesen. Ab 2024 müssen die Wangener deshalb für die Tests wieder auf die Atemschutzstrecken nach Weingarten oder Memmingen fahren. Eine entbehrungsreiche Fahrt war laut Bock auch die Überführung des ausgemusterten Deuchelrieder Löschfahrzeugs in die Ukraine. Die 2000 Kilometer in drei Tagen bezeichnete der Kommandant als „Ritt zur Hölle und zurück“.

Nach den Berichten der mittlerweile 59-köpfigen Jugendfeuerwehr (Jakob Kapanke und Manuel Christberger), der 82 Mann starken Altersabteilung (Martin Kresser) und des Kassenwarts (Christoph Bührer stellvertretend für Tanja Hosch) lobte OB Michael Lang die Wangener Wehr für den „spürbaren Zusammenhalt“ und die „großartige Nachwuchsarbeit“: „Das spricht für die Attraktivität der Feuerwehr.“

Welche Feuerwehrleute wurden geehrt und befördert?

Zehn Jahre Einsatzabteilung: Felix Kresser, Bene Locher, Daniel Remmlinger, Marco Schmoll. 15 Jahre: Christian Jörg, Stefan Heine, Michaela Grabherr, Alexander Bertsch, Johannes Weber, Felix Roth, Patrik Rudhart, Stefan Müller, Thomas Müller, Anita Herz. 25 Jahre: Rudi Stocker, Markus Ohlinger, Christian Fritz, Andreas Bentele, Klaus Harlacher, Stefan Jocham, Markus Peter-Reich, Michael Reutemann. 40 Jahre: Matthias Haller, Andreas Grabherr, Alfred Ehrle, Gebhard Diem, Klaus Sigg, Anton Sturm.

Neuaufnahmen in die Einsatzabt.: Domenik Klemm, Louis Bock, Samuel Müller, Felix Bodenmiller. Austritte aus der Einsatzabt.: Anja Keller, Hardy Kübler (Altersabt.), Michael Bock (Altersabt.), Manuel Knapp, Felix Sauer. Beförderungen: Zum/r Feuerwehrmann/frau: Alexander Löwe, Janina Thum. Zum/r Oberfeuerwehrmann/frau: Ghiath Ariad Suluaimann, Carina Menner. Zum Hauptfeuerwehrmann: Jonas Härle, Alexander Schillinger, Lukas Wolfrum. Zum Löschmeister: Felix Kresser. Zum Hauptlöschmeister: Dieter Wolfrum. Zum Brandmeister: Kai Weindorf. Zum Oberbrandmeister: Stefan Weishaupt.