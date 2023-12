Die CDU im Kreisverband Ravensburg hat bei einer Nominierungsversammlung im Vorfeld der Kreistagswahl 2024 ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkreis VII (Wangen, Amtzell, Achberg) bestimmt und hierbei die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen der bevorstehenden Kreistagswahlen umrissen. Dabei gab es eine personelle Überraschung.

Ziel: Verlorenen Sitz zurückerobern

CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer zeigte sich laut Mitteilung im „Alten Schloss“ in Amtzell zufrieden darüber, dass es erneut gelungen sei, „eine starke, ausgewogene Liste für den gesamten Wahlkreis“ präsentieren zu können, welche sowohl kommunalpolitisch erfahrene wie auch junge Kandidaten enthalte. Gemeinsames Ziel müsse es sein, als CDU wieder die stärkste Fraktion im Kreistag stellen zu können, stellte Natterer klar. Im Wahlkreis Wangen-Amtzell-Achberg, in dem man 2019 einen Sitz verloren habe, wolle man die beiden Sitze halten und auch gerne um einen weiteren zulegen, heißt es in dem Schreiben zur Zielrichtung.

Erstmals tritt die CDU mit einer Doppelspitze im Wahlkreis an. Auf Platz 1 bestimmte die Versammlung den amtierenden Kreisrat und Wangener Stadtrat Christian Natterer, gefolgt von Roswitha Geyer-Fäßler aus Karsee, der Vizepräsidentin des Landesbauernverbandes und ebenfalls Wangener Stadträtin auf Platz 2. Aus Amtzell kandidiert der stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat Hans Roman auf Platz 3.

Weshalb Haser in Wangen kandidieren kann

Durchaus überraschend ist die Bewerbung des aus Kißlegg kommenden Allgäuer CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser auf Platz 4. Haser sitzt bereits im Kreistag, war vor rund fünf Jahren aber im Wahlkreis Bad Wurzach/Kißlegg gewählt worden. Der Wahlkreiswechsel ist möglich, da die Kandidatur nicht zwingend an den Wohnort gebunden ist - anders als bei den Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen.

Nicht mehr auf der Liste steht Clemens Moll. Bei der letzten Wahl war der frühere Amtzeller Bürgermeister zusammen mit Christian Natterer für den Wahlkreis Wangen/Amtzell/Achberg gewählt worden. Inzwischen ist Moll aber Oberbürgermeister von Weingarten.

Unter der Wahlleitung des stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Waldemar Westermayer wurde folgende Gesamtliste nominiert: Platz 1: Christian Natterer (Wangen), Platz 2: Roswitha Geyer-Fäßler (Karsee), Platz 3: Hans Roman (Amtzell), Platz 4: Raimund Haser, (Immenried), Platz 5: Johannes Sontheim (Wangen), Platz 6: Mario Sohler (Schomburg), Platz 7: Mathias Bernhard (Neuravensburg), Platz 8: Anton Sieber (Leupolz), Platz 9: Marius Dufner (Wangen), Platz 10: Jörg Rusch (Wangen). Ersatzbewerber ist Nico Huber (Wangen).

Worum es inhaltlich geht

Inhaltlich befasste sich die Versammlung unter anderem mit dem von der CDU geforderten Sicherheitsausbau der B32 bei Amtzell und Bodnegg sowie der in tiefroten Zahlen steckenden Oberschwabenklinik. Dazu erklärte Christian Natterer: „Die CDU steht weiterhin zur kommunalen Trägerschaft der Krankenhäuser sowie zur Zweihauslösung im Kreis.“ Raimund Haser stellte klar: „Es bleiben zwei Häuser. Eines davon in Wangen.“ Außerdem sagte er, dass der Neubau des Landratsamts angesichts der schwierigen Haushaltslage des Kreises erst einmal nach hinten rücken müsse.