Der italienische Abend in Wangen ist diesmal im RNG

Nach der Kulturnacht findet auch der italienische Abend wegen der Wetterprognosen drinnen statt. Um 19 Uhr beginnt das Programm im C–Bau des Rupert–Neß-Gymnasiums, der Eintritt ist frei, der Zugang erfolgt über den Schulhof bei der Stadthalle. Dies hat die Stadt mitgeteilt.

Das Programm bleibt demnach unverändert. Es beginnt mit einem Tanztheater der Gruppe Natya Gioia, die Moderation wird ins Deutsche übersetzt. Im Anschluss spielt die Band Fun Cool mit dem in Wangen bekannten Gabriele Borchi Rockmusik der 80er Jahre. Das kulinarische Angebot ist in diesem Jahr laut Stadt eingeschränkt. Die Mitglieder des Circolo I Risorti aus La Querce sind diesmal nicht hier, deshalb gibt es keine Pasta. Es werden aber Pizzafladen verkauft, es gibt außerdem Cantuccini. Ausgeschenkt wird Wein aus der Toskana, und der Reit– und Fahrverein bietet Bier und alkoholfreie Getränke an.