Der FC Wangen steht vor einem guten Härtetest

Der Fußball-Landesligist FC Wangen steht am Samstag (12.30 Uhr, Kunstrasenplatz Hinteres Ebnet, bei der Realschule) vor einer reizvollen Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Joachim Baur trifft auf den österreichischen Regionalligisten FC Wolfurt.

Fünfeinhalb Jahre war der neue Übungsleiter des FCW sportlich verantwortlich für die Gäste. Er kennt die Mannschaft aus dem Effeff, gewann im Sommer 2023 gegen Alberschwende (Eliteliga) den Landescup - vergleichbar mit dem württembergischen Verbandspokal. Zuvor stieg Baur zweimal mit Wolfurt auf.

Der Aufsteiger tut sich in der neuen Liga sehr schwer

In der österreichischen Regionalliga West ist der FC Wolfurt in dieser Saison mit nur neun Punkten allerdings Tabellenletzter. Der Neuling musste feststellen, dass das Niveau zwischen der Eliteliga und der Regionalliga sehr groß ist. Die ersten fünf Mannschaften trainieren fast unter Profibedingungen. „Personell ist die Mannschaft nicht so aufgestellt, um in der Liga als Neuling ohne Probleme zu bestehen“, sagt Baur.

Sie werden uns alles abverlangen. Wangens Trainer Joachim Baur

Vier Punkte fehlen zum Zweitletzten Rot-Weiß Rankweil. Trotzdem ist die ehemalige Mannschaft von Baur ein guter Sparringpartner in der Vorbereitung. „Sie werden uns alles abverlangen“, meint Baur.

Aktuell muss der 44-Jährige im Training auf einige Spieler verzichten, die grippegeschwächt sind. Nur zwölf Feldspieler standen Baur am Dienstag zur Verfügung. Defensivspieler Simon Straub hat sich gegen Kressbronn am Knöchel ein Band gerissen, das andere gedehnt. Er wird einige Wochen pausieren müssen. Trotzdem beklagt sich Baur nicht, sondern vertraut dem restlichen Kader, der seiner Meinung nach stark genug ist, um auch schwierige Aufgaben zu bewältigen.

Der Trainer lobt die Nachwuchsspieler

Intensiv arbeitet der Landesliga-Kader an den Schwachstellen, wie im Spiel gegen den Ball oder an der Absicherung in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlust. Voll des Lobes ist Baur über das Engagement der Nachwuchsspieler, die im Training immer Gas geben würden. „Man darf als Trainer aber nicht den Fehler machen, zu viel von ihnen zu erwarten. Geduld ist angesagt und sie dürfen auch Fehler machen. Das gehört zur Entwicklung dazu.“

Joachim Baur erwartet am Samstag einen Gegner, der ähnlich wie der SC Pfullendorf (Verbandsliga Südbaden, 0:2 am vergangenen Samstag) gut ausgebildete Spieler hat, die schnell über außen spielen. Hier gelte es von Beginn an wach zu sein, sich nicht überraschen zu lassen und dagegenzuhalten.

Das Auftaktprogramm in der Landesliga ist hart

Vor dem zweitletzten Testspiel lagen die Schwerpunkte des Trainings weiter auf der körperlichen Fitness und dem schnellen Umschalten nach Ballgewinn. „Daran müssen wir weiterarbeiten, um beim ersten Punktspiel im neuen Jahr fit zu sein“, sagt Baur.

In der Tat steht der FC Wangen gleich zu Beginn der Rückrunde in der Landesliga vor zwei entscheidenden Spielen. Der Tabellenzweite Heimenkirch und der Dritte Mietingen heißen die Gegner. Nach diesen Partien ist klar, ob der FCW als Sechster der Landesliga näher an Platz zwei heranrückt. Das Ziel: zwei Siege, ohne Wenn und Aber.

Die Partie am Samstag ist für diese schwierige Aufgabe ein guter Härtetest.