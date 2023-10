Der FC Wangen steht im Derby vor einer Herausforderung

Der FC Wangen steht in der Fußball-Landesliga am Samstag (14 Uhr, Allgäustadion vor einer doppelten Herausforderung. Zum einen kommt der spielstarke FV Ravensburg II ins Allgäu, zum anderen fehlt dem FCW der derzeit wohl wichtigste Spieler. Ist es überhaupt ein echtes Derby? „Natürlich ‐ auch wenn es ,nur’ gegen die zweite Mannschaft geht“, legt sich Wangens Trainer Daniel Wellmann fest.

Vor zehn Jahren spielte Wellmann noch gegen Ravensburgs erste Mannschaft

Wobei in diesen Worten etwas Wehmut liegt: „Ich habe selbst noch gegen die Erste vom FV gespielt“, sagt Wellmann. Das ist allerdings her. Vor zehn Jahren traf Wangen das letzte Mal in einem Ligaspiel auf den FV I. 0:2 endete die Partie am 17. Mai 2013 aus Sicht des FCW ‐ es war das Jahr, in dem die Ravensburger in die Oberliga aufstiegen. „Im Moment ist Ravensburg ein gutes Stück weg“, meint Wellmann, der damals in der 37. Minute eingewechselt wurde. In der Startelf der Wangener stand seinerzeit übrigens auch Okan Housein ‐ heute gehen Housein und Wellmann gemeinsam die Aufgabe an, den FCW zurück in die Verbandsliga zu bringen.

Mit an Bord: Max und Moritz vom FV Ravensburg. Innenverteidiger Max Biewer und Mittelfeldmann Moritz Hartmann waren Teil des beispiellosen Exodus, der zur aktuellen Saison bei der Ravensburger U23 einen kompletten Neuaufbau notwendig machte. „Natürlich werden die beiden besonders motiviert sein, wenn es gegen ihre alte Mannschaft geht“, ist sich Wellmann sicher.

Der Kapitän muss beruflich bedingt passen

Wangens Trainer hat mit seinem Team noch eine harte Nuss zu knacken: Simon Wetzel wird in den kommenden beiden Partien beruflich bedingt fehlen. Eine Herausforderung: Wetzel hat zwei der vier Tore in den jüngsten beiden Partien des FCW gegen Friedrichshafen und Albstadt erzielt und ein weiteres vorbereitet. Auch wenn die Klasse des Kapitäns für Wangen nicht eins zu eins ersetzbar ist, will Wellmann gegen den FV II einen weiteren Schritt machen: „Es war sehr gut, dass die Mannschaft in Albstadt den Kampf angenommen hat, als sie gemerkt hat, dass es spielerisch nicht lief“, sagt der Trainer. „Aber unser Ziel muss es sein, die Leistung der starken ersten 30 Minuten gegen Friedrichshafen über die volle Spielzeit zu zeigen.“

Ravensburgs U23 reist mit einem Sieg im Rücken nach Wangen. Der Dreier ließ den FV in der Tabelle auf Platz fünf vorrücken ‐ einen Rang vor Wangen. Das 2:1 gegen Riedlingen hatte für die Ravensburger allerdings auch einen faden Beigeschmack: Innenverteidiger Robin Eschweiler verletzte sich am Knöchel. Eine genaue Diagnose stand zwar noch aus, aber die Prognose von Trainer Thomas Gadek war nicht besonders positiv: „Ich gehe davon aus, dass uns Robin fehlen wird.“ Damit wäre das Duo in der Defensivzentrale der Ravensburger aus Erfahrung (Dumitru Muntean, 33 Jahre) und Talent (Eschweiler, 19 Jahre) gesprengt.

Auf der FV-Bank werden auch U19-Spieler sitzen

Sehr breit ist Gadeks Kader nicht. „Wir haben mehrere Optionen“, beruhigt der Trainer. „Eine davon ist zum Beispiel, dass Ben Franca nach innen rückt.“ Weil das Spiel der U23 parallel zum Heimspiel des Oberligateams gegen Hollenbach stattfindet, wird Gadeks Bank aber nicht üppig besetzt sein. Der Trainer wird erneut auf U19-Spieler setzen: „Es gehört zu unserer Philosophie, dass wir Jugendspieler früh einbinden“, betont Gadek. „So wie Julian Flock und Maksym Fedorenko aus unserem Team zuletzt in der Oberliga dabei waren.“

Apropos Kapitän der U23: „,Flocke’ konnte gegen Riedlingen durchspielen, ohne dass seine Verletzung wieder aufgebrochen ist ‐ das ist ein gutes Zeichen“, freut sich Gadek, der ein heißes Duell erwartet: „Da wird viel Leidenschaft drinstecken. Die Wangener haben sich als Verbandsligaabsteiger sicher einen besseren Start in die Saison gewünscht.“ Gadek freut sich auch aus anderen Gründen auf Wangen: „Das wird ein anderer Gegner als in den letzten Spielen, wo wir über 90 Minuten angelaufen sind.“