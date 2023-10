Der FC Wangen kommt etwas vom Weg ab

Der FC Wangen hat innerhalb von einer Woche seine Ambitionen unter den ersten drei Mannschaften der Fußball-Landesliga vorerst leichtfertig verspielt. Nach dem 1:1 gegen Aufsteiger Harthausen/Scher zu Hause unterlag die Mannschaft von Daniel Wellmann am Samstag beim TSV Straßberg mit 2:3. Wieder war der Verbandsligaabsteiger eigentlich das deutlich bessere Team.

Um in der Landesliga drei Punkte zu holen, muss eine Mannschaft der Spielweise des Gegners entgegentreten. Das heißt: den Kampf annehmen, ruhig die Angriffe vortragen und sich nicht von den Nebengeräuschen beeinflussen lassen. In Straßberg war es die hitzige Stimmung auf den Rängen. Minutenlang wurde jede Entscheidung der Unparteiischen ‐ wenn sie nicht zugunsten der eigenen Mannschaft war ‐ lautstark kritisiert. „Wir haben uns selbst aus dem Konzept gebracht“, sagte FCW-Trainer Wellmann.

Wangen nutzt die Räume nicht

Dabei spielte der FC Wangen gute erste 20 Minuten, hatte den Gegner im Griff und ging durch Oktay Leyla in Führung (11.). „Gegen Mannschaften wie Wangen muss man als unterlegenes Team an die eigenen Grenzen gehen, um etwas zu holen“, sagte TSV-Trainer Stefan Bach. Seine Mannschaft setzte nach dem Rückstand die Gäste mit aggressivem Pressing unter Druck und der FCW war, wie schon gegen Ochsenhausen, beeindruckt. „Wenn uns mehrere Spieler anlaufen, dann gibt es dahinter Räume. Leider haben wir sie in dieser Phase nicht genutzt“, meinte Wellmann.

Ein Doppelschlag vor der Pause durch Sven Heckendorf (20.) und Pietro Fiorenza (36.) war der Lohn für den enormen Aufwand der Gastgeber. Dabei hatte Wangen, wie schon in der Vergangenheit, durchaus seine Chancen, auszugleichen. Der emsige Luca Spöri bediente Okan Housein, doch sein Schuss ging in aussichtsreicher Position über das Tor. Es war nicht die einzige gute Gelegenheit, die die Gäste ausließen.

Okan Housein zögert vor dem Tor zu lange

Acht Minuten nach der Pause folgte der nächste Schlag in die Magengrube der Allgäuer. Nach einer verpassten Chance des FCW konterte der TSV Straßberg geschickt und der spielstarke Elias Götz ließ Benjamin Pelz im FCW-Tor keine Chance. Weitere acht Minuten später hatte Okan Housein das 2:3 auf dem Fuß. Er stand nach einem langen Ball von Erik Biedenkapp alleine vor TSV-Torhüter Christopher Kleiner. Housein zögerte zu lange und gemeinsam verhinderte der Gastgeber das 2:3. Das Anschlusstor kam zwölf Minuten vor dem Ende durch Elias Willhalm. Der eingewechselte Stürmer hatte auch noch das 3:3 auf dem Kopf (89.), Willhalm traf nach einem Eckball von Oktay Leyla aber nur den Außenpfosten.

Kurz vor dem Ende gab es noch eine unschöne Szene. Leyla setzte zu einem Solo im Strafraum an, wurde von einem Gegenspieler geschubst und fiel mit dem Ellenbogen auf den Ball. Von außen schrien fast alle Zuschauer im Chor „Hand“ und der Unparteiische pfiff, sehr zur Freude des TSV-Anhangs. Leyla beschwerte sich bei Schiedsrichter Dominik Hillmann so lautstark, dass er die Gelb-Rote Karte erhielt (90.+4).

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Der einfache Fußball wäre die richtige Marschroute gewesen. Das, was wir zeigten, war zu kompliziert. Das müssen wir besser machen“, sagte Simon Wetzel. „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die Elf, die den größeren Willen hatte“, meinte TSV-Torhüter Kleiner. „Wir haben es erneut nicht geschafft, unsere spielerische Überlegenheit für uns auszunutzen. Das ist bitter“, sagte Wellmann. Sein Team hat nur in einigen Szenen seine Klasse gezeigt.

Landesliga, 11. Spieltag:

TSV Straßberg ‐ FC Wangen 3:2 (2:1). ‐ Tore: 0:1 Oktay Leyla (11.), 1:1 Sven Heckendorf (20.), 2:1 Pietro Fiorenza (36.), 3:1 Elias Göz (53.), 3:2 Elias Willhalm (79.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Oktay Leyla (FCW, 90.+4, Meckern) ‐ Schiedsrichter: Dominik Hillmann ‐ FCW: Pelz, Leupold (46. Willhalm), Biewer, Spöri (59. Gleinser), Wetzel, Hartmann, Housein, Schumacher, Leyla, Biedenkapp, Straub (73. Jo. Brüderlin).