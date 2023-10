Der FC Wangen beißt sich am Aufsteiger die Zähne aus

Okan Housein, Unterschiedspieler des FC Wangen, hat kurz vor Schluss das 2:1 auf dem Fuß gehabt. Der Mittelfeldspieler nahm einen Pass von Luca Spöri auf und wollte den Ball ins Kreuzeck zirkeln. Harthausens Torwart Dominik Kosic roch den Braten und hielt den Ball. Im Fußball-Landesligaspiel gegen Harthausen/Scher gelang dem Gastgeber so nur ein 1:1. Drei Punkte hätten es sein müssen. „Uninspiriert, ohne Ideen“, kommentierte Interimstrainer Daniel Wellmann die Begegnung.

Chancen werden teilweise leichtfertig vergeben

Es hätte gleich gepasst für den FC Wangen. Jan Gleinser setzte sich am Sonntag in der ersten Minute über außen durch, ließ seine Gegenspieler stehen, passte zur Mitte. Enes Demircan schoss den Ball aber neben das Tor. Diese Szene war ein Fingerzeig für die Zuschauer, denn der Gastgeber hatte weitere Chancen, aber die Gäste verteidigten mit Glück und Geschick. Bis zur 20. Minute besaß der FCW durch Okan Housein, Leon Pfeiffer und Oktay Leyla weitere gute Möglichkeiten. Teilweise wurden sie leichtfertig vergeben. „In dieser Drangphase musst du in Führung gehen, dann läuft das Spiel so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, meinte Wellmann.

Tat es aber nicht. Weil die Gäste mit Herz und Willen verteidigten. Wangen hatte immer mehr Mühe, die Angriffe gut zu Ende zu spielen, da vergab Thomas Rösch nach einem Konter den Führungstreffer für die Gäste. Die Hintermannschaft rettete im Kollektiv gegen den Stürmer der Gäste. Danach plätscherte die Partie dahin. Gleinser und Leyla zielten nicht genau genug. Wangens Spieler liefen mit hängenden Köpfen in die Halbzeitpause. Viel Aufwand, wenig Ertrag ‐ das war das Fazit der ersten 45 Minuten.

Harthausen rettet zweimal auf der Linie

Nach Wiederbeginn erhöhte der FCW das Tempo. Harthausen/Scher hielt tapfer dagegen. Wellmann hatte nach 62 Minuten genug gesehen, er brachte Luca Spöri und Simon Straub für Gleinser und Jonas Brüderlin. Die Wechsel trugen Früchte. Spöri setzte sich über außen immer wieder durch und bediente in der Mitte seine Mitspieler. Straub lief viel und suchte immer nach Lücken in der Abwehr der Gäste. Zweimal hatten die Zuschauer im Allgäu-Stadion den Torschrei auf den Lippen (67.): Demircan und Leyla vergaben die Chance zum 1:0. Leonard Gauggel und Jonas Losekamm retteten auf der Linie mit dem Fuß und per Kopf. Kurz zuvor wurde Leyla von Gauggel im Strafraum zu Fall gebracht, doch Schiedsrichter Jens Steck ließ zum Unmut der Wangener weiterlaufen (65.).

Zu viele Diskussionen mit dem Schiedsrichter

Mit der zweiten Chance erzielten die Gäste durch Rösch das 1:0. Einen Freistoß von Tunay Balci verlängerte der drei Minuten zuvor eingewechselte Fabian Maier per Kopf und Rösch war zur Stelle. Der FC Wangen wurde hektisch, aber einmal spielte er einen Angriff sauber zu Ende. Straub bediente Leyla mit einem klugen Pass und dieser ließ mit einem Flachschuss Dominik Kosic im Tor der Gäste keine Chance. Straub hatte mit noch einem Torschuss Pech, dann war Schluss. Freude bei den Gästen, Enttäuschung bei den Gastgebern. „Wir müssen gegen solche Mannschaften, die tief stehen, die Angriffe sauber zu Ende spielen“, sagte Wellmann. „In jedem Spiel müssen wir in der Landesliga Lösungen finden. Heute taten wir uns sehr schwer. Dann kommt Hektik auf“, meinte Housein. Dazu diskutieren die Wangener zu viel mit dem Unparteiischen, anstatt sich auf ihre Aufgaben auf dem Feld zu konzentrieren.

Harthausens Spielertrainer André Eckstein freute sich über den Punkt, betonte aber auch, dass der FC Wangen das klar bessere Team war. „Wir haben das gespielt, was wir können. Meine Mannschaft holte viele zweite Bälle und kämpfte bis zum Schluss. Der Punkt ist glücklich, aber nicht unverdient“, sagte er. Kurz vor dem Ende sah der Wangener Enes Demircan nach einer Tätlichkeit noch die Rote Karte. Dazu verpasste Housein das 2:1. So bissen sich die Gastgeber am Aufsteiger die Zähne aus.

Landesliga, 10. Spieltag:

FC Wangen ‐ TSV Harthausen/Scher 1:1 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Thomas Rösch (74.), 1:1 Oktay Leyla (78.) ‐ Schiedsrichter: Jens Steck ‐ Zuschauer: 255 ‐ Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Enes Demircan (FCW, 90.+3, Tätlichkeit) ‐ FCW: Maier, Biewer, Gleinser (62. Spöri), Jo. Brüderlin (62. Straub), Hertmann (77. Willhalm), Housein, Demircan, L. Pfeiffer (70. K. Pfeiffer), Schumacher, Leyla, Biedenkapp.