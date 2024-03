Der Besuch in Wangens Freibad kostet ab Mai mehr

Wasserraten müssen beim Besuch des Wangener Freibads ab der im Mai beginnenden Badesaison tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend eine teilweise Erhöhung der Eintrittspreise - die Mehrheit dafür war aber denkbar knapp. In der vorangegangenen, ausgiebigen Debatte erörterten die Stadträte ihre unterschiedlichen Sichtweisen. Dabei ging es auch um künftig mögliche Parkgebühren an der Stefanshöhe.

Freie Wähler sehen „echtes Schnäpple“

Auf der einen Seite positionierten sich Freie Wähler und SPD. FW-Fraktionschefin Ursula Loss sprach von einer „sehr moderaten“ Erhöhung und einer großzügigen Lösung für Kinder, Jugendliche und Familien. Zudem machten Inhaber einer Dauerkarte für die Landesgartenschau ein „echtes Schnäpple“, da für sie in dieser Saison ermäßigte Preise gelten. Da die Stadt Wangen - anders als andere Bad-Betreiber - kein Geld fürs Parken oder warmes Duschen verlange, konstatierte sie unterm Strich: „Wir sind in Wangen sehr großzügig.“

Gerhard Lang (SPD) äußerte sich ähnlich und verwies auf den von Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang später bestätigten Kostendeckungsgrad durch die Eintrittspreise: Die Einnahmen decken lediglich 20 bis 30 Prozent der Ausgaben. Beim großen Restbetrag handelt es sich um eine Subvention der Stadt.

Welchen Sinn hat die Kopplung?

Auf der anderen Seite argumentierte Rosi Geyer-Fäßler für die CDU. Sie monierte: Da Dauerkarten für Familien teurer werden, drohe die Gefahr, dass weniger Kinder ins Bad kommen könnten, um dort schwimmen zu lernen. Dort, wo es - anders als an vielen der zahlreichen Badeseen in der Region - eine Aufsicht gibt und die ersten Schwimmzüge daher besonders sicher seien. Auch störte sie sich an der teilweisen Kopplung des Freibad-Eintritts an den Besitz einer Gartenschau-Dauerkarte. Geyer-Fäßler und GOL-Fraktionsvorsitzende Doris Zodel fragten daher : „Was hat das miteinander zu tun?

Zodel hielt Stadt und Freien Wählern vor: Eine Preissteigerung von rund zehn Prozent sei „nicht unbedingt moderat“, auch weil sie vor allem Familien, Kinder und Jugendliche treffe. Vor diesem Hintergrund eröffnete sie eine Diskussion um gebührenpflichtige Parkplätze am Freibad: Da dorthin Busse fahren solle man lieber die Stellflächen bewirtschaften: „Lasst uns damit anfangen.“

Mehrheit ist zunächst in weiter Ferne

Mit diesen Statements waren die verbalen Fronten zum Thema abgesteckt und angesichts der Fraktionsstärke von CDU und GOL eine Mehrheit für die von der Stadt vorgeschlagene Preissteigerung mehr als fraglich. Dass es anders kam, lag vielleicht auch an den Argumenten, die Hermann Spang und OB Michael Lang benannten. Wie schon in der Sitzungsvorlage verwies der Amtsleiter auf die hohen Energiekosten, die das Freibad durch das Beheizen der Becken erzeuge. Und er ergänzte: Kinder unter fünf Jahren genössen generell freien Eintritt und gerade bei Dauerkarten für Familien sei der Anteil städtischer Subventionen besonders groß. Die Preiserhöhung benannte er als „kleinen Beitrag des Freibads zur Verbesserung des Haushalts“.

Rathauschef Lang ging auf die Ermäßigungen für Gartenschau-Dauerkarteninhaber ein. Dieses „sehr gut gemeinte Angebot“ könnte Appetit auf die Stefanshöhe machen, mehr Besucher ins Bad locken und somit dessen Ertrag steigern.

Was es mit den Rabatten auf sich hat

Zur Einordnung: Wer ein Dauerticket für die Ende April beginnende Landesgartenschau in der Tasche hat, erhält beim erstmaligen Betreten des Geländes ein Gutscheinheft. Laut Tarja Prüss, Sprecherin der Gartenschau GmbH, handelt es sich dabei um ein rund 160 Seiten dickes Heft mit rund 70 Rabattgutscheinen. Die beinhalten unter anderem Ermäßigungen in der Gastronomie, im Einzelhandel oder beim Eintritt zu verschiedenen Ausflugszielen in der Region, wie sie Schwäbische.de berichtet.

Seit Montagabend gehört nun auch das Wangener Freibad dazu. Denn im Gemeinderat stimmten neben Freien Wählern und SPD letztlich doch auch gute Teile der GOL-Fraktion für die Preiserhöhung und den „Gartenschau-Rabatt“. Das Abstimmungsergebnis lautete am Ende 16:12.

Diese Preise gelten künftig

Damit ist klar: Der Preis für die Einzelkarte pro Erwachsenem steigt von 4,50 auf 4,80 Euro. Zehnerkarten kosten künftig 38,40 Euro (bisher 36) und Saisonkarten für Erwachsene 90 Euro (bisher 80. Auch für die anderen Dauerkartentarife, etwa für Jugendliche, Senioren und Familien, ist ein tieferer Griff in die Geldbörse nötig. Unberührt von den Änderungen bleiben hingegen Einzel- und Zehnerkartenpreise für Jugendliche, Familien und Kurkarteninhaber. Besagte Inhaber einer Dauerkarte für die Landesgartenschau kommen für 3,80 Euro (Einzelticket) beziehungsweise 70 Euro (Saisonticket) durch die Tore der Stefanshöhe. Sie zahlen damit in diesem Jahr somit weniger als 2023.

Bleibt noch die Frage, ob das Parken am Freibad künftig etwas kosten wird. Sie ist offen, weil die Stadt auf dafür organisatorische Vorarbeiten wie die entsprechende Technik oder das Personal verwies. Grundsätzlich ausschließen will sie die Bewirtschaftung des Parkraums aber nicht.