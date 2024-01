Abertausende Menschen sind in den vergangen Tagen und insbesondere am Wochenende deutschlandweit gegen rechts und die AfD auf die Straße gegangen. Die Grünen wollen eine entsprechende Demonstration in Kürze auch in Wangen auf die Beine stellen.

Ziel sind die nächsten zwei Wochen

„Es ist wichtig auch im ländlichen Raum etwas auf die Beine zu stellen - bevor die AfD da ist“, sagte Johannes Waltenberger, Vorsitzender des grünen Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen im Rahmen der Nominierungsveranstaltung für die Wahl des Wangener Gemeinderates. Ihm schwebt eine überparteiliche Veranstaltung vor, die es in den nächsten Tagen und Wochen abzustimmen, vorzubereiten und anzumelden gilt. Waltenberger rechnet damit, dass die Veranstaltung in den kommenden beiden Wochen über die Bühne gehen wird.

Zur Erinnerung: Die AfD im Landkreis Ravensburg hatte unlängst angekündigt bei den Kommunalwahlen am 9. Juni erstmals für den Kreistag und Stadtparlamente kandidieren zu wollen.