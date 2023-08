Debatte um gemeinsamen Klinikneubau im Westallgäu nimmt Fahrt auf

Angesichts der finanziellen Schieflage der Lindenberger Rotkreuzklinik und der vom Bund geplanten Krankenhausreform mehren sich die Stimmen, die einen gemeinsamen Klinikneubau fürs Westallgäu fordern. Die Diskussion über eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet auch die Oberschwabenklinik (OSK) positiv. Ein Überblick zu den aktuellen Entwicklungen in der Debatte.

Wie sieht es derzeit bei der Rotkreuzklinik in Lindenberg aus?

Eigentlich sollten in diesem Jahr am Nadenberg die Bagger anrollen, die Pläne für einen Neubau der Rotkreuzklinik Lindenberg liegen jedoch auf Eis. Grund ist, neben den rasant gestiegenen Baukosten, die finanzielle Schieflage bei dem Grund– und Regelversorger mit rund 170 Betten. Beim Träger, der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz mit ihrer gemeinnützigen GmbH, häuften sich zuletzt jährliche Verluste im mittleren, einstelligen Millionenbereich an, die Fehlbeträge sollen sich mittlerweile auf fast 19 Millionen Euro summieren. Deshalb zog die Schwesterschaft Mitte Juli die Notbremse und leitete ein sogenanntes Schutzschirmverfahren ein. Es gilt als Sonderfall einer Insolvenz und setzt voraus, dass eine Klinik weiter zahlungsfähig ist. Eine darauf spezialisierte Anwaltskanzlei soll nun in Kooperation mit dem Amtsgericht das Krankenhaus betriebswirtschaftlich sanieren, um die medizinische Versorgung langfristig an dem Standort zu sichern.

Welche Rolle spielt dabei die geplante Krankenhausreform?

Die Pandemie hat die wirtschaftlichen Probleme und den Personalmangel an Krankenhäusern noch verstärkt — betroffen sind laut Fachleuten vor allem kleinere Häuser. Um die Finanzprobleme der Kliniken zu lindern, setzt die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Krankenhausreform vor allem auf Zentralisierung und Spezialisierung. Also auf flächendeckende, zentrale Einrichtungen zur qualitativ hochwertigen Behandlung von schweren und akuten Krankheiten, aber auch mit einer Chance für spezialisierte kleinere Kliniken. Von einer solchen Reform betroffen wäre insbesondere die kleinteilige Krankenhausstruktur in Bayern, das im Vergleich zu anderen Bundesländern die meisten Krankenhäuser mit weniger als 150 Betten hat. Was das alles für die Perspektive der Rotkreuzklinik bedeutet, ist noch unklar.

Warum bezweifeln Ärzte den Weiterbestand der Lindenberger Klinik?

Vor dem Hintergrund der Probleme an der Lindenberger Klinik hat unlängst Franz–Joseph Sauer, Vorsitzender des Gesundheitsnetzes Westallgäu, in einem offenen Brief zur „Situation der wohnortnahen stationären Versorgung der Westallgäuer Patientinnen und Patienten“ den Lindauer Landrat Elmar Stegmann gebeten, „alles Machbare“ zu tun, dass „die Krankenhausversorgung im oberen Kreisgebiet eine reelle Chance hat“. Den Weiterbestand des Lindenberger Krankenhauses hält Sauer, der im Gesundheitsnetz rund 50 Ärzte aus der Region vertritt, für „mehr als ungewiss“. Der Bevölkerung sei die drohende Gefahr kaum bewusst, eine Unterschriftenaktion soll dem offenen Brief Nachdruck verleihen.

Das aktuelle Schutzschirmverfahren beruhigt den niedergelassenen Arzt „nicht wirklich“, weil es an den Standortschwierigkeiten nichts ändere. Für Sauer und seinen Kollegen vom Gesundheitsnetz Westallgäu ist deshalb klar, dass es eine gemeinsame Lösung der Kliniken in der Region geben muss.

Eine Zusammenlegung von Wangen und Lindenberg, gegebenenfalls auf der grünen Wiese, hielte ich möglicherweise für tragfähig. Ein solches Haus hätte die kritische Größe, um auf Dauer funktionieren zu können. Aber natürlich muss man das prüfen“, so Sauer auf Nachfrage.

Grundsätzlich sagt der Ärztevertreter: „Wir stehen hinter dem Lindenberger Krankenhaus, weil wir es schätzen, dass eine stationäre Versorgung vor Ort ist.“ Es müsse auch keine Herz- und Neurochirurgie haben — aber 95 Prozent aller Erkrankungen abdecken.

Mittlerweile hat Stegmann den Ärztevertreter zu einem Austausch eingeladen. Die überregionalen Gespräche werde er fortsetzen, mit der Schwesternschaft, deren Generalbevollmächtigtem, der Lindauer Asklepios Klinik, dem Ravensburger Landrat Harald Sievers und dem bayerischen Gesundheitsministerium stehe er in Kontakt.

Wer befürwortet noch einen gemeinsamen Klinikneubau?

Vor wenigen Tagen hat sich dazu auch der SPD–Ortsverein Lindenberg positioniert. In einem offenen Brief an die Verantwortlichen aus Politik und Krankenhäusern auf beiden Seiten der Landesgrenze hält der Ortsvereinsvorsitzende Andreas Strehlke aus Hergatz die Pläne für Klinikneubauten in Lindenberg und Wangen „angesichts des gegenwärtigen Mangels an Fachkräften und der Kostenentwicklung für nicht zeitgemäß“ und bittet darum, „einen gemeinsamen Klinikneubau für die Menschen sowohl im bayerischen als auch im baden–württembergischen Westallgäu anzustreben“. Was für die Menschen dort schnell erreichbar sein müsse, seien Geburtshilfe, Herzkatheter und Schlaganfalleinheit. Strehlke appelliert in dem Brief, bis zu einem solchen Neubau die jetzige Struktur aufrecht zu erhalten, damit es „in der Zwischenzeit nicht zu einer Verschlechterung der Versorgung“ kommt.

Einer grenzüberschreitenden Kooperation offen gegenüber stehen laut „Allgäuer Zeitung“ die Gesundheitsministerien in München und Stuttgart. Das habe ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums bestätigt, die Prüfung möglicher Kooperationen sei jedoch Sache der beteiligten Klinikträger: „Die Gesundheitsministerien aus Bayern und Baden–Württemberg sind aber grundsätzlich bereit, ein Gutachten für eine grenzübergreifende Kooperation zu unterstützen, sollten die Träger sich dazu entscheiden, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben.“

Wie positioniert sich die Oberschwabenklinik zum Thema?

Finanzielle Schwierigkeiten hat auch die Oberschwabenklinik. 13,7 Millionen Euro Minus haben die OSK–Krankenhäuser im vergangenen Jahr gemacht. Knapp fünf Millionen Euro Miese hat dabei das Westallgäu–Klinikum in Wangen eingefahren — ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 2021 mit einem Defizit von 1,3 Millionen Euro. Und Besserung ist nicht in Sicht: 2023 wird das Minus im Klinikverbund des Landkreises Ravensburg wohl doppelt so groß sein. Um Kosten zu sparen, gibt es schon seit längerem Gesprächsansätze über eine intensivere Zusammenarbeit von OSK und dem Friedrichshafener Medizin–Campus Bodensee. Im Allgäu hält es OSK–Geschäftsführer Franz Huber für notwendig, dass die Kliniken in Lindau, Lindenberg, Tettnang sowie die Waldburg–Zeil–Kliniken und das Wangener Krankenhaus „eng verzahnt“ werden. Nur so könne „Ende der 2020er Jahre“ ein neues Westallgäu–Klinikum in Wangen bezogen werden. Nachdem der Kreis einen Neubau einer Sanierung vorzieht, hat die Stadt Wangen vor einem Jahr einen Aufstellungsbeschluss zu einem entsprechenden Bebauungsplan auf einer dem Klinikareal benachbarten Wiese gefasst.

Und wie sieht die OSK die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Form eines gemeinsamen Klinikneubaus fürs Westallgäu? Man habe hierzu bereits „in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass ein Zukunftskonzept für die Grund– und Regelversorgung im Raum Lindau, Lindenberg und Wangen sowie gegebenenfalls auch Tettnang möglichst gemeinsam erarbeitet werden sollte“, heißt es dazu auf SZ–Anfrage. Hierzu könne auch die Prüfung eines gemeinsamen Klinikneubaus gehören: „Die OSK bewertet es deshalb als positiv, dass Bewegung in die Diskussion gekommen ist.“ Wo ein solcher gemeinsamer Klinikneubau am sinnvollsten sei, dazu könne man aber „jetzt noch nichts sagen“.

Auch bei einem möglichen Gutachten für eine grenzüberschreitende Kooperation, das die beiden Träger der Krankenhäuser in Wangen und Lindenberg in Auftrag geben müssten, hält sich die OSK bedeckt: „Die betroffenen Klinikträger sind regelmäßig miteinander und mit den beiden Gesundheitsministerien im Gespräch, um gemeinsame Perspektiven für die Versorgung des Westallgäus auszuloten.“ Bezüglich der von der Lindenberger SPD geforderten, künftigen medizinischen Versorgung ist es zumindest auf baden–württembergischer Seite so: In Wangen gibt es derzeit eine Geburtshilfe, die Notfallversorgung bei Herzinfarkten und Schlaganfällen erfolgt jedoch in Ravensburg.