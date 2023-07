444 Jungschützen aus elf Schulen — so sah die diesjährige Beteiligung beim Adlerschießen der Jugend aus. Vier davon bestritten das Finale, die Plätze fünf und sechs wurden anhand der Vorplatzierung vergeben. Jungschützenkönig wurde David Haug von der Gemeinschaftsschule.

Der Achtklässler beteiligt sich bereits am Adlerschießen, seit er in die Schule geht. So gut wie dieses Mal war er aber noch nie: „Ich war schon etwas überrascht, vor allem weil es doch recht knapp war.“

Die meisten Schüler kamen aus Deuchelried

Jannik Schüle von der Grundschule Deuchelried (Klasse 3) wurde als Zweitplatzierter Erster Ritter, noch vor Julian Noak von der Gemeinschaftsschule (Klasse 4a) und Gian Enes Bosco von der Grundschule im Ebnet (Klasse 4b). Die Plätze fünf und sechs wurden Jonathan Schnell (Johann–Andreas–Rauch–Realschule, Klasse 6d) und Lenn Kugler (Berger–Höhe–Schule, Klasse 4c) zugesprochen.

Die Entscheidung „meistbeteiligte Schule“ entschied die Grundschule Deuchelried mit einer Quote von 34,2 Prozent für sich. Die Ränge zwei und drei belegten die Berger–Höhe–Schule (27,2 Prozent) und die Grundschule Schomburg (25 Prozent). Die Wertung „Meistbeteiligung Klasse“ holte sich die Klasse drei der Grundschule Schomburg (17 Schüler) vor der fünften Klasse der Gemeinschaftsschule (16) und der Klasse 6c (14) des Rupert–Neß-Gymnasiums.