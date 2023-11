Der Dauerregen der vergangenen Tage hat auch die Böden in der Region kräftig durchnässt ‐ mit positiven und negativen Folgen für Hanglagen, Grundwasser und Landwirtschaft. Ein Überblick.

Welche Folgen haben die jüngsten Niederschläge fürs Grundwasser?

In seiner Funktion als Vorsitzender der Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe (mit dem zusätzlichen Einzugsgebiet Niederwangen, Schomburg und Achberg) freut sich Hermann Schad über den ergiebigen Regen der letzten Tage, denn der Grundwasserspiegel erholt sich zunehmend. Bei der letzten Messung Mitte Oktober sei der Pegel zwar gut 30 Zentimeter über dem des Vorjahrs, aber noch etwa einen halben Meter unter dem langjährigen Mittel gelegen.

Nach der nassen, zweite Oktoberhälfte und den jüngsten Regenfällen im November erwartet Schad jedoch, dass sich die Differenz mittlerweile ausgeglichen hat. „Die Niederschläge tun uns gut und füllen die Speicher wieder auf.“ Laut Schad sei es bislang ein ordentliches Niederschlagsjahr gewesen, man habe aber auch gemerkt, dass die Extremwettersituationen, also viel Regen in kurzer Zeit, zunehmen.

Laut Berthold Frech, Technischer Geschäftsführer des auch für Kißlegg zuständigen Wasserversorgungsverbands Obere Schussentalgruppe, ist der Grundwasserspiegel im Sommer stark gesunken. „Im nassen April und Mai hatten sich die Pegelstände etwas erholt, aber im Sommer war es oft zu trocken. Wir sind daher sehr froh an dem Regen, der tut aktuell gut.“ Von Vorteil sei es, wenn es wie derzeit nicht ständig nur sehr viel auf einmal regnet, sondern zeitversetzt. Dann könne das Wasser im Boden einsickern und ins Grundwasser fließen.

Wie schätzt die Landwirtschaft die durchnässten Böden ein?

Für Grünland und die Rinderhaltung sind die nassen Böden, so berichtet Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, weniger ein Problem. Die Flächen sind abgeerntet und die allermeisten Rinder von den Weiden runter, sodass die Gefahr von Flurschäden durch Bewirtschaftung um diese Jahreszeit eher kein Thema sei. Anders sieht es bei den Äckern aus, dort steige vor allem in Hanglagen mit den durchnässten Böden die Gefahr von Erosionen.

Nicht nur, dass der abgeschwemmte Boden möglicherweise zarte Jungpflanzen des frisch eingesäten Wintergetreides begrabe und neu eingesät werden müsse. Auch Erdrutsche, die auf Straßen oder in Siedlungen landen oder zu vollgelaufenen Kellern führten, können laut Schönberger bei diesen Wetterlagen drohen. „Da wurde in den vergangenen Jahren aber viel vorbeugend gemacht.“

Der Argenbühler Landwirt nennt etwa den Tausch von Ackerflächen raus aus gefährdeten Gebieten, oder auch Dauerkulturen wie Silphie oder Kleegras zu pflanzen, sodass auch im Herbst Bewuchs den Boden hält.

Im Blick hat Schönberger bei Dauerregen aber auch landwirtschaftliche Flächen, die überschwemmt werden, in der Region etwa entlang der Argen. Mit dem Wasser gelange alles mögliche an Ästen und Unrat auf die Wiesen. „Das bringt für die Landwirte zusätzliche Arbeit“, sagt Schöneberger.

Drohen ob der nassen Böden jetzt weitere Überschwemmungen?

Wangens Feuerwehrkommandant Christoph Bock sieht bei den nun gesättigten Böden auch eine höhere Gefahr für Überschwemmungen und schneller ansteigende Flusspegel, da das Wasser nun vor allem an der Oberfläche abfließt. Den Grundmechanismus sieht auch Roland Roth, Meteorologe der Wetterwarte Süd. Gerade das im Staugebiet vor Bergrücken gelegene Allgäu habe in den vergangenen Tagen viel Wasser abbekommen.

„Die Böden sind schon gesättigt ‐ und haben deutlich weniger Verdunstungsmöglichkeit als etwa im August“, sagt er. Würde es direkt weiter regnen, würden 80 Prozent des Niederschlags oberflächlich ablaufen, schätzt er. Dass es nun allerdings eine kleine Regenpause gebe, helfe. „Weil die Pegel etwas Luft haben zu fallen, kann das Wasser aufgenommen werden.“ Dasselbe gelte auch für die Böden. Ab Sonntag bis Mittwoch rechnet Roth nochmals mit viel Regen. Damit bleibt der November untypisch nass.

Bei dem in die Freitagnacht hineinziehende Tief hat er indes weniger den Regen, als den Wind im Blick. In der Nacht auf Sonntag müsse gegen Mitternacht mit Sturmstärken gerechnet werden. Zusammen mit dem nassen Boden könne es dann passieren, dass Bäume entwurzelt würden.

Was bedeutet der viele Regen für den Wald?

„Insgesamt profitiert der Wald gerade von dem Wasser, das momentan überdurchschnittlich viel herunterkommt“, sagt beispielsweise Waldsees Stadtförster Martin Nuber. So könnten die Bäume im Frühjahr von den Wasserspeichern im Boden profitieren. In den vergangenen Jahren sei es eher so gewesen, dass es aus zu trockenen Wintern in ein ebenso trockenes Frühjahr überging, was für das Wachstum der Bäume und deren Vitalität schlecht war. Am wichtigsten für die Wälder sei aber die Vegetationsphase zwischen Mai und Mitte Juli.

„Ist es hier zu trocken oder der Grundwasserspiegel gleichzeitig niedrig, dann ist es sehr suboptimal“, so Nuber. Und zwar nicht nur für den Bestand, sondern besonders für junge Bäume in der Anwachsphase. Der Regen jetzt sei ein sehr guter Anfang, wichtig sei dann auch reichlich Niederschlag im Frühjahr.