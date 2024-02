Dauerkartenverkauf für Wangener Gartenschau wird zur Erfolgsgeschichte

Der Dauerkartenverkauf für die Landesgartenschau 2024 wird immer mehr zur Erfolgsgeschichte und hat unlängst - passend zur Jahreszeit - ein fast närrisches Jubiläum gefeiert: 15.555 Tickets haben die Wangenerinnen und Wangener und viele Menschen aus der Region bisher erstanden. Die „Jubiläumskarte“ kaufte am vergangenen Freitag Markus Hestner aus Deuchelried. Und der wurde dazu im Gästeamt von Stadt und Gartenschau GmbH überrascht, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ein Geschenk passend zum Valentinstag?

Vor Hestner stand demnach Marianne Bodenmüller an der Kasse im Gästeamt. Sie nahm die 15.554. Dauerkarte entgegen, die 15.556. Karte holte sich Hansjörg Jocham. Alle drei sind sich laut Gartenschau einig, dass sie oft aufs Gelände kommen wollen, und so nutzten sie jetzt noch den ermäßigten Verkaufspreis. Er gilt noch bis zum Aschermittwoch, 14. Februar, der auch der Valentinstag ist, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein Trio will öfter die Gartenschau besuchen

Für Markus Hestner stand demnach schon lange fest, dass er die Landesgartenschau öfter besuchen wird. „Meine Frau und meine beiden Töchter haben sich fürs Ehrenamt gemeldet“, wird der Deuchelrieder in der Mitteilung zitiert. Um ebenfalls dabei sein zu können, wollte er sich unbedingt eine Dauerkarte holen.

Hansjörg Jocham nannte zwei Gründe, weswegen die Dauerkarte für ihn attraktiv ist: er wohnt direkt in der Nachbarschaft und weiß, dass alle seine Freunde und Bekannte auf dem LGS-Gelände anzutreffen sein werden. Marianne Bodenmüller lebt unweit von Wangen, also nah genug, um öfter nach Wangen kommen zu können.

Blumenstrauß und Tassen für die Glücklichen

Oberbürgermeister Michael Lang freut sich laut Mitteilung über die große Anteilnahme der Bürgerschaft. „Auf diese Weise können wir den Sommer über ein schönes Bürgerfest feiern.“ Mit ihm überreichten die beiden LGS-Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser und Edith Heppeler einen Blumenstrauß an Markus Hestner und Tassen im Gartenschau-Design samt Süßigkeiten an alle drei Käufer. Meike Wendt, die für den Kartenverkauf organisatorisch zuständig ist, und Margit Harnoß, die im Verkauf Dienst hatte, gratulierten ebenfalls.

Wo es die Dauerkarten alles gibt

Noch bis Mittwoch, 14. Februar, gilt die Ermäßigung für die Dauerkarten. Zu haben sind sie im Gästeamt (Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr), in der Stadtbücherei (Dienstag und Donnerstag 11 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag 9 bis 18.30 Uhr) und am Milchpilz im Aumühleweg (Mittwoch, Freitag und Samstag 9 bis 13 Uhr). Alle Infos zur Landesgartenschau gibt es auf der Homepage www.lgswangen2024.de