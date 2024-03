Dauerkarten für Landesgartenschau in Wangen bleiben begehrt

Die Dauerkarten für die Landesgartenschau in Wangen bleiben auch nach dem Ende des vergünstigten Vorverkaufs ein begehrtes Gut. Seit Mitte Februar ist die Zahl der verkauften Dauertickets für die LGS um rund 750 auf etwa 22.900 gestiegen. Und dieser Trend könnte noch bis Ostern anhalten.

Die Dauerkarten für die Gartenschau vom 26. April bis 6. Oktober sind bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte. Ursprünglich hatten die Wangener Verantwortlichen mit 12.000 solcher Tickets kalkuliert. Die Zahl richte sich immer nach der Einwohnerzahl und werde bewusst konservativ geschätzt, wie Edith Heppeler, Co-Geschäftsführerin der LGS, sagt. Doch schon um den Jahreswechsel herum war klar, dass diese Zahl weit übertroffen werden würde. Mitte Februar, als der vergünstigte Vorverkauf endete, waren es dann exakt 22.169 Dauerkarten, aktuell liege man sogar bei 22.900, wie OB Michael Lang am Montag berichtete.

Zahl dürfte weiter ansteigen

Mittlerweile sind auch die zwischenzeitlich ausgegangenen Rohlinge für die Tickets im Scheckkartenformat wieder verfügbar, so dass die Dauerkarten in dieser Woche an die wartenden Käufer verschickt werden. Auch die knapp 1000 Ehrenamtlichen können sich nun ihre vergünstigten Dauertickets bei den weiter bestehenden Vorverkaufsstellen im Gästeamt oder am Milchpilz abholen. Unter dem Strich könnte also bis zum Start der Gartenschau sogar die Marke von 25.000 verkaufter Dauerkarten geknackt werden.