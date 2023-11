Das passiert in Wangen bei Hochwasser

Gibt in Wangen Hochwasser? Diese Frage stellt sich seit Dienstagmorgen. In der Nacht war der Wasserstand der Obere Argen aufgrund der anhaltenden Regenfälle um rund einen Meter in die Höhe geschnellt.

Wann der Warnmelder auslöst

Um 10.30 Uhr lag der Pegel an der für Alarmierungen wichtigen Messstelle in Epplings bei 1,75 Meter. Das heißt aber noch nicht, dass in der Stadt und ringsum bereits von einem Hochwasser sprechen kann. Denn der automatische Warnmelder löst erst bei einem Pegelstand von 2,20 Meter aus.

Aber auch das muss noch nichts heißen. Denn erst wenn sich abzeichnet, dass der Wasserstand weiter klettert, entscheidet eine so genannte Beurteilungsgruppe, ob und wann Voralarm ausgerufen wird. Die Gruppe besteht aus Wangens OB Michael Lang, Feuerwehrchef Christoph Bock sowie Leitern der im Katastrophenschutz verantwortlichen Ämtern.

Wann die Lage ernst wird

Erste Schutzmaßnahmen wäre in diesem Fall unter anderem der Einbau von Dammbalken am Großparkplatz P14 nahe der Altstadt. Auch der Fußgängersteg über die Obere Argen bei der Gallusbrücke würde angehoben.

Ernst wird die Lage in der Stadt ab einem Epplingser Pegel von 2,40 Metern. Dann informiert die Polizei die Wangener Bevölkerung per Lautsprecherdurchsagen, falls nötig, wird der Verkehr umgeleitet und am Argenufer wird die Straße gesperrt. In diesem Fall entscheidet die Beurteilungsgruppe auch, ob tatsächlich Hochwasseralarm ausgelöst werden muss. Dann greifen weitere Maßnahmen: So werden beispielsweise Sandsäcke verteilt.

Wie die Situation aktuell ist

Stand Dienstagvormittag war all dies noch nicht nötig. Denn am Morgen fiel kaum noch Niederschlag und der Pegelstand sank wieder leicht. Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht, weil nicht allein die über Wangen niedergehenden Regenfälle entscheidend sind: „Berücksichtigt wird jeweils auch immer die Wetterlage im Oberallgäu, wo die Argen entspringt. Regnet es dort stark oder kommen von dort große Mengen Tauwasser, hat dies in der Regel Folgen für den Pegelstand der Argen in Wangen.“

Zudem sorgt die topografische Lage der Argen dafür, dass die Wasserstände besonders schnell in die Höhe schnellen können. Eine Sprecherin der Stadt erklärte daher auf Anfrage von schwäbische.de: Man beobachte derzeit die weitere Entwicklung.

Welche Erfahrungen Wangen hat

Mit Hochwasser hat Wangen in der jüngeren Vergangenheit leidvolle Erfahrungen sammeln müssen. Immer noch in Erinnerung ist das Pfingsthochwasser im Jahr 1999, als weite Teile der Innenstadt unter Wasser standen ‐ die Argen war bei Wasserständen von mehr als drei Metern über die Ufer getreten.

In der Folge wurden in der Stadt umfangreiche bauliche Schutzvorkehrungen gegen Wassermassen getroffen. Die bestanden ihre Nagelprobe im Jahr 2005, als die Obere Argen erneut die Marke von drei Metern überschritt. Hochwasseralarme gab es auch in den Folgejahren immer wieder.

Wann das letzte Hochwasser war

Zuletzt war Wangen im Sommer 2021 von den Folgen starker Regenfälle betroffen. Damals trat aber nicht die Argen über die Ufer, sondern das Wasser trat aus Hängen aus beziehungweise lief nur oberflächlich ab, weil das Erdreich es nicht mehr aufnehmen konnte. Überschwemmungen und voll gelaufene Keller in Epplings und Deuchelried waren die Folge. Ein Bach riss zudem eine kleine Brücke mit. Seither laufen auch für diese Fälle planerische Vorbereitungen für einen Hochwasserschutz.