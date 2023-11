„Das Lebendige Wort“ lädt zum Bibelabend ab sofort nach Niederwangen ein

„Das Lebendige Wort“ und damit die Erwachsenenbildung der katholischen Seelsorgeeinheit Wangen bietet wieder „Bibelgespräche“ an; diesmal und bis auf Weiteres im Pfarrhaus Niederwangen. Unter der Leitung von Bruder Pascal Sommerstorfer dürfen die Besucher „Auftanken und Dampf-Ablassen“. Die Heilige Schrift als Grundlage des Glaubens, die Möglichkeit, in der Runde Fragen zu stellen, das Angebot, mehr über die Bibel zu erfahren: All diese Punkte sind wieder Inhalt des Bibelabends am Freitag, 1. Dezember, um 18.45 Uhr im Pfarrhaus St. Andreas in Niederwangen. Der Eintritt ist frei.

Vor sieben Jahren hat die Seelsorgeeinheit mit dem monatlichen Bibelgespräch im Gemeindehaus von Leupolz begonnen. Es war meist eine kleine treue Schar, die sich an den Abenden eingefunden hat, um sich vom Wort Gottes anregen und stärken zu lassen. Es ging dabei nicht um wissenschaftliche Exegese und gelehrte Diskussion, sondern - meist nach der Methode „Bibelteilen“ - um ein direktes „Angesprochensein“ durch die Worte der Schrift. Nun hat das Pastoralteam überlegt, mit dem Bibelgespräch „auf Reise durch die Seelsorgeeinheit Wangen“ zu gehen. In den nächsten Monaten werden sie im Pfarrhaus in Niederwangen zu Gast sein und laden dazu alle Interessierten ein.