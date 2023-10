Das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung

Die VHS Wangen bietet am Samstag, 21. Oktober, einen Kurs an, der sich mit dem Thema Sterbebegleitung befasst. Im Kurs wird über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens gesprochen wie auch über die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, heißt es in der Pressemitteilung. Abschließend wird gemeinsam überlegt, wie man Abschied nehmen kann und es werden Möglichkeiten und Grenzen besprochen. Die Dozentinnen sind Patricia Rederer, gelernte Krankenschwester und Mitarbeiterin im Hospiz in Bregenz sowie Susanne Brillisauer, die Koordinatorin des ambulanten Diensts im Lindauer Hospiz war. Kurs: 233‐10002, Samstag, 21. Oktober, 9 bis 13 Uhr (Teilnahmegebühr 20 Euro); Kurs: 233‐10004, Samstag, 21. Oktober, 15 bis 19 Uhr (Teilnahmegebühr 20 Euro). Kursort: Mohrhaus, 1.OG, SeminarraumInfo und Anmeldung unter www.vhs-wangen.de oder 07522 74‐242. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.