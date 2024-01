Das Kinderferienprogramm liegt vor

Das städtische Jugendhaus hat das Ferienprogramm neu aufgelegt. In allen Ferien gibt es vielseitige Angebote. Die Angebote kommen von städtischen Einrichtungen ebenso wie von Vereinen und weiteren Institutionen. Kinder und Eltern können unter insgesamt 40 verschiedenen Angeboten wählen. Damit alle Kinder die Chance haben mitzumachen, gibt es viele Angebote auch mehrfach an verschiedenen Tagen. Das Ferienprogrammheft ist online auf der städtischen Homepage www.wangen.de einsehbar. Zusätzlich wird das Heft demnächst in gedruckter Form öffentlich ausliegen, beispielweise im Gästeamt, Bürgeramt, der Stadtbücherei und den Ortschaftsverwaltungen.