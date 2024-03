Das ist neu beim E-Scooter-Verleih in Wangen

Sie sind wieder da und im Straßenbild deutlich sichtbar: die E-Scooter von Zeus. Nach der mehrwöchigen Testphase vergangenen Herbst hat die Firma vor kurzem ihren Elektroroller-Verleih neu gestartet und die Fahrzeuge auf die Wangener Kernstadt und seine Teilorte verteilt. Es gibt aber ein paar Änderungen.

Wie der E-Scooter-Verleih funktioniert

Wer das neue Mobilitätsangebot nutzen will, muss volljährig sein und auf seinem Smartphone die Zeus-App installieren. Sie zeigt an, wo die Scooter zu finden sind und ist mit einer Bezahlfunktion ausgestattet. Vor der Fahrt mit einem der Elektroroller scannt man den QR-Code am E-Scooter, nach dem Abstellen muss man ein Foto machen und kann die App dann beenden. Das System ist nicht an feste Abstellstationen gebunden, so verteilen sich die E-Roller übers gesamte Stadtgebiet.

Auf der Zeus-App kann man sehen, wo die Roller gerade stehen. (Foto: stadt )

Die Stadt und die Betreiberfirma Zeus haben Fahr- und Parkverbotszonen in der Kernstadt festgelegt, unter anderem für Teile der Altstadt. Wer falsch fährt, unerlaubt parkt oder sonstige Regeln missachtet, muss mit Sanktionen seitens des Anbieters rechnen. Laut Zeus gibt es für Wangen ein festangestelltes Team, das sich ums Aufladen, Einsammeln, Zurückstellen sowie um Reparaturen kümmert.

Wie die Bilanz zur Testphase ausfällt

Von Mitte November bis Anfang Dezember 2023 testete Zeus den E-Scooter-Verleih in Wangen. Das Unternehmen spricht von einer Flotte von 100 Fahrzeugen, damals war von maximal 75 die Rede gewesen. In den knapp drei Wochen registrierte der Anbieter insgesamt 763 Fahrten, und ist damit „sehr zufrieden“. Auch die Beschwerden seien gering gewesen: „Wir mussten 15 Nutzer wegen Falschparkens verwarnen, Vandalismus hatten wir keinen.“ Dies vor dem Hintergrund, dass es in der Anfangsphase zumindest öffentlich nur einzelne Klagen über störende und unerlaubte Abstellorte oder blockierte Einfahrten gegeben hat.

Wangen flächenmäßig relativ groß ist und wir hier eine gute Chance sehen, den ÖPNV sinnvoll zu ergänzen“ Zeus

Ein Grund, den E-Scooter-Verleih in Wangen heuer fortzusetzen, sei, dass „Wangen flächenmäßig relativ groß ist und wir hier eine gute Chance sehen, den ÖPNV sinnvoll zu ergänzen“. Das Wichtigste, was man aus der Testphase mitgenommen habe, sei jedoch, wie man die „Geschäftszone“ - also der Bereich, in dem die Elektroroller verfügbar sind - anpassen muss.

Was sich beim Verleihsystem geändert hat

Mitte März hat Zeus seine E-Scooter wieder in Wangen verteilt, erneut sind es 100 Stück der dreirädrigen Roller. „Wir werden vermutlich die Flotte während der Gartenschau gleich lassen und hier nicht erhöhen, um ,nicht im Weg zu stehen’“, wie es ein Unternehmenssprecher ausdrückt. Die „Geschäftszone“ wurde erweitert, so stehen die Elektroroller nun auch in Roggenzell sowie am Bahnhof in Hergatz. Zudem wurden laut Unternehmen Teile der Isnyer Straße als Parkverbotszone deklariert.

Wie hier zwischen Gesundheitszentrum und Wohngebiet Haid, sind die E-Scooter von Zeus fast überall im Stadtbild sichtbar. (Foto: bee )

Die Roller sind die gleichen Modelle wie im Vorjahr, die nun auch orangefarbenen Fahrzeuge haben laut Zeus ein „Facelift“ bekommen: „Es wird die ganze Flotte noch nachgerüstet. Das dient hauptsächlich zur Sichtbarkeit, gerade nachts.“ Das Team, das die Fahrzeugflotte betreut, besteht aktuell aus fünf Mitarbeitern, davon zwei fest für Wangen und drei, die sich als Springer um alle Städte im Allgäu kümmern, teilt das Unternehmen weiter mit.

Wie die Stadt den Verleih sieht

Für den Wangener Mobilitätsbeauftragten Frank Anders stellt der E-Scooter-Verleih als „zusätzliches Angebot für Leute, die im Stadtgebiet mobil sein wollen“ einen Mehrwert dar. Positiv findet er, dass auch Bahnreisende, die in Hergatz ankommen, nun die Möglichkeit haben, mit dem Elektroroller nach Wangen zu kommen.

Man muss da etwas den Wind rausnehmen, dass Zeus hier besonders schlecht wäre.“ Frank Anders

Anders ist sich zwar bewusst, dass man sich hier auch in einem Spannungsfeld bewege -wenn Roller mitten auf dem Gehweg abgestellt werden oder für manche das Stadtbild stören. „Für mich überwiegen aber die Vorteile, und das Unternehmen hat in der Testphase bei Beschwerden fix reagiert.“

Zu bedenken gibt Frank Anders, dass auch private Fahrräder schlecht abgestellt sein können: „Man muss da etwas den Wind rausnehmen, dass Zeus hier besonders schlecht wäre.“ Die gekennzeichneten Roller einer speziellen Marke würden eben auffallen und dann entsprechend eingeordnet werden.

Wie es weitergehen könnte

Die Zeus-Elektroroller werden heuer wohl bis zum Spätherbst zu sehen sein. „Wir werden vermutlich wieder im November die Scooter einlagern, das richtet sich nach dem Wetter“, so ein Unternehmenssprecher. Vergangenes Jahr ging es bis Anfang Dezember, als der erste Schnee fiel.

Und in den kommenden Jahren, plant Zeus mit seinem E-Scooter-Verleih langfristig für Wangen? Nach dem Einsammeln der Elektroroller werde man das Jahr 2024 mit der Stadt auswerten und dann über die Zukunft entscheiden, hält sich das Unternehmen mit einer Entscheidung aktuell noch zurück.