Das ist los bei der Wangener Kulturnacht

Die Stadt Wangen rüstet sich zur großen Kulturnacht. Am kommenden Freitag, 4. August, locken verschiedene Veranstaltungen die Besucher bei freiem Eintritt in die Innenstadt. Diese Highlights bekommen sie laut Pressemeldung der Stadtverwaltung geboten:

Mr. Fabulous & Friends — Fabian Mroz als Mr. Fabulous & Friends aus Leutkirch ist Straßenmusiker, Liedermacher und Arrangeur von Klassikern aus dem Rock’n Roll der 70er– und 80er–Jahre. Zu sehen und zu hören ist Mr. Fabulous & Friends um 19.15 Uhr und um 21 Uhr beim Restaurant am Kreuzplatz. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte ins Lokal verlegt.

Die Wangener Saloniker — Heuer sind die Saloniker zum zehnten Mal bei der Kulturnacht dabei und spielen ab 19.15 Uhr auf dem Saumarkt Märsche, Walzer und Titel im Foxtrott–, Swing– und Ragtime–Rhythmus. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert ins Gemeindehaus St. Martin verlegt.

Jazz Point Big Band Wangen — Die Jazz Point Big Band tritt um 20 Uhr und um 22 Uhr an der Eselmühle für jeweils eine Stunde auf.

Sagenhaft — die Magie des freien Erzählens — Die Wangener Geschichtenerzähler Birgitta Haug und Uli Speer treten mit Sprache, Körper, Herz und Witz in unmittelbaren Kontakt zu ihrem Publikum. Beginn ist um 19.15 Uhr und um 21 Uhr in der Eselmühle.

Rusty Ramblers — Die Rockband um Joachim Wollenberg spielt unter dem Titel „Rockmusik mit Schmäh — eine Hommage an Dr. Kurt Ostbahn“ von 19.30 Uhr bis 21 Uhr sowie ab 22.45 Uhr noch einmal im Hof der Martinstorschule. Bei schlechtem Wetter tritt die Band im Foyer der Martinstorschule auf.

Chöre bei der Wangener Kulturnacht — Auch dieses Jahr sind mehrere Chöre Teil der Wangener Kulturnacht. Um 19.15 Uhr singt der De–Chor gospel & more in der evangelischen Stadtkirche. Ebendort treten um 20 Uhr der Wangener Oratorienchor sowie um 21 Uhr der Chor Stimm Salabim auf. Die Chorauftritte im Innenhof der Badstube (bei Regen im Giebelsaal): Um 19.15 Uhr präsentiert der Shanty–Chor des Wangener Bürgerforums Lieder von der Waterkant. Um 21 Uhr singen die Moder Voices vom Liederkranz Kißlegg. In der Spitalkirche zeigt die Chorgemeinschaft Taktzente um 19.15 Uhr.

Brekkie’s Inn — Die Westallgäuer Folkband Brekkie’s Inn zieht musizierend durch die Straßen der Wangener Altstadt. Bei schlechtem Wetter sucht die Band Schutz im Wartehäuschen am Busbahnhof.

Hallodrian Jazzband — Die 1992 gegründete und inzwischen in Wangen im Allgäu beheimatete Hallodrian Jazzband hat als Vorbilder vor allem Louis Armstrong und die Dutch Swing College Band. Bei der Kulturnacht spielt die Band um 19.15 Uhr und um 21 Uhr im Spitalhof, bei schlechtem Wetter um 20 Uhr und um 21 Uhr in der Spitalkirche.

Viz Michael Kremietz — In der Rochuskapelle zeigt der Wangener Klangkünstler Viz Michael Kremietz um 19.15 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr eine Performance mit alten Liedern aus dem Allgäu, die er für die japanische Zenflöte Shakuhachi umarrangierte. Dazu kommen selbstgebaute Klanginstallationen.

Fruit Sharks — Das deutsch–englische Duo bringt mit Kontrabass, Gitarre, Piano, Bassdrum und Gesang einen energiegeladenen Mix aus Oldies, Rockabilly, Pop–Lieblingen und Indie Folk Originals mit. Die Auftritte finden um 20 Uhr, 22 Uhr und 23 Uhr im Hof hinter dem Restaurant Blaue Traube statt.

Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu — Zwei Beiträge bei der Wangener Kulturnacht kommen von der JMS. Um 21 Uhr gibt das Marimba Trio mit Schülern aus der Klasse von Matthias Jakob ein kleines Konzert in der Stadtbücherei im Kornhaus. „Schaurig Schönes zur späten Stund“ präsentieren Christian Feichtmair, Bariton, und Gerhard Vielhaber, Klavier um 22 Uhr im Saal des Weberzunfthauses.

Wangener Lesebühne — Folgende Autorinnen und Autoren lesen aus ihren Werken: Rita Schade, Jürgen Weing, Maria Heyer, Daniela Alge, Dr. Andreas Grüneberger, Lore Kipphan, Hanne Frangoul, Helga Müller, Wolfgang Heinl, Gundula Konitz, Christian Lehmann und Elke Häusler. Die Lesungen finden ab 19.30 Uhr viertelstündlich im Haus Mohr an der Ecke Herrenstraße/Schmiedstraße statt. Die letzte Lesung beginnt um 22.30 Uhr.

Theatergruppe Kiesel — Auf dem Alten Gottesacker gibt es Theater. Tilman Schauwecker und Bernhard Stengele haben eigens zum Ort ein Stück namens „Auf’m Goddesagger“ entwickelt. Der Konstanzer Komponist und Pianist Paul Amrod begleitet das Schauspielduo musikalisch. Beginn ist um 21 Uhr und 22 Uhr auf dem Alten Gottesacker, bei Regen im Jugendzentrum Tonne.