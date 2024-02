Das ist beim 40. Wangener Ostereiermarkt diesmal besonders

Sie sind in allen Farben und Techniken zu finden und manches wirkt wie Zauberei: Die Rede ist von den vielen exklusiven Eiern beim Wangener Ostereiermarkt. Zum 40. Mal reisen internationale Künstlerinnen und Künstler nach Wangen und bringen ihre zerbrechlichen und einzigartigen Kunstwerke mit. Sie sind zu sehen und zu kaufen von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. März, wie die Stadt weiter mitteilt. Das ist einen Tag länger als üblich, aber zum Jubiläum nicht die einzige Besonderheit.

Wie die Anfänge des Ostereiermarkts waren

Der Wangener Ostereiermarkt gehört seit vielen Jahren zu den wenigen Top-Adressen auf diesem Gebiet in Europa und wird gerne auch von Sammlern hochwertiger österlicher Schmuckstücke besucht, heißt es in der städtischen Mitteilung. Zu verdanken sei dieser Erfolg auch Karl-Ferdinand Kiesel, der als Gründungsmitglied der Leistungsgemeinschaft in den 1980-er Jahren diese Veranstaltung nach Wangen holte.

Ins Leben gerufen wurde der Ostereiermarkt durch Mitglieder der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe. Federführend in den Anfängen waren laut Stadt Karl Ferdinand Kiesel und Dietmar Schiele gemeinsam mit Otto Kranz. Über sie kam demnach auch Julieta Strobel zur Organisation des Marktes. Gemeinsam mit ihrem Mann Bernd hatte sie in Wangen die Buchhandlung Ritter und war leicht für die kunstvollen Eier und deren Schöpfer zu begeistern. Unterstützung fand sie bei Andrea Engel, die 30 Jahre lang österliche Keramik auf dem Markt verkaufte.

Wie es mit dem Wangener Frühjahrsereignis weiterging

Nun schon seit Mitte der 90-er Jahre ist Julieta Strobel die Ansprechpartnerin für alle, die Kunst am Osterei herstellen. Ihr kritisches Auge sorgt dafür, dass nur ausgewählte Stücke in den Räumen des historischen Rathauses zu sehen sind, so die Stadt. Sie unterstütze die Organisatoren von Beginn an.

Echte ovale Kunstwerke. (Foto: SUM )

Zunächst in der Bücherei im Kornhaus öffnete Alt-OB Jörg Leist dem immer größer werdenden Markt die Rathaustüren. 20 Jahre hat lang hat er den Aufbau des Ostereiermarkts begleitet. 2001, im letzten Jahr seiner Amtszeit, gehörte er selbst zu den Ausstellern, heißt es weiter. Seit 2002 Jahren ist OB Michael Lang Gastgeber des internationalen Frühjahrsereignisses.

Die Künstlerinnen und Künstler durften ihre Eier immer kostenlos ausstellen, wurden aber seit 1986 um ein Ei als Ersatz für eine Standgebühr gebeten. Sie wanderten in Schachteln und ruhten das Jahr über in stillen Winkeln unter dem Rathausdach. Alle wurden in der Zeit um den Ostereiermarkt hervorgeholt und von Julieta Strobel laut Mitteilung in tagelanger Arbeit im Rathaus in Vitrinen platziert.

Seit 2022 haben die Künstlereier eine dauerhafte und über den Sommer sichtbare Heimat im Stadtmuseum bei der Eselmühle. Dieses Ostereiermuseum ist während der drei Tage ebenfalls geöffnet. Die sehenswerte Sammlung ist in einem eigenen Raum präsentiert und über den Museumseingang in der Eselmühle erreichbar.

Was es zum 40-Jährigen alles zu sehen gibt

Die Macherin Julieta Strobel hält den Kontakt zu den Künstlern. Und weil sie immer wieder auf der Suche nach neuen Objekten, Techniken und Herstellern ist, kann sie immer wieder neue Gesichter begrüßen, teilt die Stadt weiter mit. In diesem Jahr sind aus Italien und Deutschland jeweils zwei neue Aussteller vertreten. Weitere Künstlerinnen kommen aus der Schweiz, Italien, Frankreich und Ungarn.

Neben einzigartigen Eiern, vom Wachtelei bis zum Straußenei und in jeder nur denkbaren Art der Zierde, gibt es auch wieder Österliches in anderer Form zu sehen und zu kaufen. So werden rund um das österliche Brauchtum auch andere Kunstwerke einbezogen, beispielsweise Springerle über Keramik von der Wangener Töpferin Birgit Wolf und Schmuckeier von der heimischen Goldschmiedin Evelin Welte.

Unter den Künstlern, die am Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im historischen Wangener Rathaus präsent sein werden, sind weitere Hochkaräter, die teilweise schon seit Jahren gern nach Wangen im Allgäu kommen. Sie verkaufen nicht nur ihre Werke, sondern zeigen auch, wie sie diese herstellen. Wer selber basteln möchte, findet auf dem Wangener Ostereiermarkt Naturfarben, Leereier oder Österliches aus Pappmaché. Bücher zu Osterthemen runden das breite Angebot ab.

Wie und wo die Altstadt sich noch österlich zeigt

Auch die historische Altstadt von Wangen präsentiert sich österlich. Dazu leisten die Wangener Schulen im Vorfeld des Ostereiermarkts einen wichtigen Beitrag. Denn sie kranzen wunderschöne Girlanden, in die sie bunte Eier einarbeiten und schmücken dann mit Unterstützung des städtischen Bauhofs die Brunnen, wie die Stadt mitteilt.

Einer der vielen Hingucker beim Ostereiermarkt. (Foto: SUM )

Wer sicher sein will, keinen Brunnen zu übersehen, schließt sich demnach am besten am Freitag oder Samstag um 11 Uhr oder um 14 Uhr einer Brunnenführung an. Die Wangener Gästeführerin Beate Leupolz weiß nicht nur interessante Geschichten zu den Brunnen, sondern auch darüber hinaus zu erzählen, heißt es weiter. Wer mitgehen will, kommt zum Start an der Osterkrone auf den Marktplatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Welches Zusatzprogramm das Museum bietet

Im Stadtmuseum sind in diesem Jahr erstmals die Occhi-Freunde Oberschwaben mit ihrer besonderen Handarbeitstechnik vertreten und bieten zu den Öffnungszeiten einen Workshop an. Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr erzählt Gudrun Bauer die Geschichte des Wangener Ostereiermarkts. Am Sonntag um 11.30 Uhr spricht Mariele Berngeher über das Thema „Von der Gebetsmühle zum Bändelei von heute“. Am Freitag und Samstag um 16 Uhr hält Birgit Beller zu „Der Osterkorb - Geschichte und Tradition“ einen Vortrag. Am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr erzählt Angelika Schledz „Wie hat es bei mir begonnen…das Handwerk der Perforation. Und am Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 13 Uhr spricht Brunhilde Weiß über „Wie entsteht eine Osterkrippe im Ei?“.

Wie die Extras für Kinder aussehen

Rund um den Ostereiermarkt gibt es ein buntes Programm für Kinder. Am Freitag um 15 Uhr und Samstag um 11 Uhr werden in der Stadtbücherei Ostergeschichten vorgelesen. Kinder, die gerne basteln, finden beim Oster-Bastel-Workshop unter dem Titel „Ei, Ei, Ei - ihr Kinder kommt herbei“ im Kornhaus Material und Unterstützung. Gebastelt wird am Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Zudem dreht das Kinderkarussell „Fantasy“ wieder seine Runden auf dem Postplatz.

Renommierte Künstler stellen wieder in Wangen aus. (Foto: SUM )

In diesem Jahr werden die Rathaustüren auch am Sonntag für Besucherinnen und Besucher offen stehen. Und die Wangener Händler stehen in ihren Fachgeschäften am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr bereit für alle, die bummeln, die Frühjahrsmode oder Ostergeschenke einkaufen wollen.

Was zum Jubiläum noch besonders im Stadtzentrum ist

Mit dem Ostereiermarkt starten auch die „digitalen Punkte“. Kunden können ihre Wangener Punkte auf dem Postplatz gegen die neue Punktekarte eintauschen. Als Willkommensgeschenk erhalten sie dabei an diesem Tag 200 Punkte auf die Karte geladen, teilt die Leistungsgemeinschaft mit. Wer sich bis Ostern noch im Internet registriert, bekomme weitere 300 Punkte auf die Punktekarte geladen.

Und noch ein paar Infos...

Der Eintritt beim Ostereiermarkt ist für Erwachsene zwei Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Mit dem Ticket kommt man laut LG auch ins Museum. Schon mal zum Vormerken: Der 41. Ostereiermarkt ist am 21. und 22. März 2025.