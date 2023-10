Dafür gibt die Stadt Wangen in 2024 am meisten Geld aus

Bei der zweiten Lesung des Haushaltsplans 2024 in der jüngsten Ratssitzung am Montagabend lag der Schwerpunkt wie üblich auf den Investitionen. Wenig überraschend ist dabei, dass die Stadt kommendes Jahr rund die Hälfte der vorgesehenen gut 21 Millionen Euro für Projekte im Zusammenhang mit der Landesgartenschau und der Stadtsanierung ausgibt. Was am meisten kostet und wie das Ganze finanziert werden soll ‐ ein Überblick.

Was sind die größten Investitionen für 2024?

Von insgesamt knapp 21,5 Millionen Euro fließen fast 14 Millionen in teilweise mehrjährige Baumaßnahmen. Siebenstellige Beträge sind in 2024 zum Beispiel geplant für das Feuerwehrhaus Karsee-Leupolz (1,4 Mio.), die restliche Erschließung im Bereich Erba/Auwiesen (1,6 Mio.), den neuen Kindergarten in den Auwiesen (1,1 Mio.), den Aussichtsturm (1,5 Mio. brutto) und für diverse Brücken auf dem Gartenschaugelände (rund 1,3 Mio. Euro).

Stattliche sechsstellige Summen verschlingen im kommenden Jahr unter anderem die wegen der neuen städtischen Flüchtlingsunterkunft am Südring (Gesamtkosten wohl etwa drei Millionen Euro) nötige neue Halle für den Bauhof (500.000 Euro), der Kindergarten-Neubau in Leupolz (800.000 Euro) oder der sich im Bau befindliche Waltersbühl-Kreisel (450.000 Euro).

Welche Ausgabeposten sind noch erwähnenswert?

Eingestellt im Haushaltsplan sind hohe Planungsraten für die Erweiterungsbauten an der Gemeinschaftsschule und der Grundschule Neuravensburg (insgesamt 450.000 Euro) sowie für die Erschließung einiger Baugebiete (Haslach-Hogenberg, Schwarzenbach Nord, Sattel und Wittwais-Oderstraße) in Höhe von 600.000 Euro. Auch zwei neue Blitzer finden sich bei den Investitionen: Der moderne Ersatz für den Starenkasten an der Ravensburger Straße (110.000 Euro) und eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Pkw mit Anhänger) für 277.000 Euro. Ebenfalls unter „bewegliches Sachvermögen“ fallen Fahrzeuge und Geräte für Feuerwehr und Bauhof (insgesamt 700.000 Euro) oder ein Kleinbus für die Schülerbeförderung in Leupolz (60.000 Euro).

Zu den Ausgaben in siebenstelliger Höhe (2,4 Mio.) gehört die Stammkapitaleinlage für die Landesgartenschau ‐ für Parkplätze, Baumpflanzungen oder Brückensanierungen. Auch Investitionen Dritter bezuschusst die Stadt in Höhe von 2,2 Millionen Euro, darunter die erlebbare Wasserkraft in der Erba (800.000 Euro) und die Sportförderung für Vereinsbauten (910.000 Euro). Und: Für die Tilgung von Krediten sind in 2024 laut Prognose immerhin 1,6 Millionen Euro fällig.

Wie will die Stadt das alles finanzieren?

Kurz gesagt: vor allem mit Verkäufen, Krediten und staatlichen Zuschüssen. Letztere machen in der städtischen Rechnung gut fünf Millionen Euro aus. Das meiste Geld gibt es dabei für die Sanierung von Realschule und Stadtkern, für Radwege (über Brücken), für das Bundesprojekt der erlebbaren Wasserkraft in der Erba (1,1 Mio.) und für den Aussichtsturm (670.000 Euro). Ebenfalls über fünf Millionen Euro erwartet die Stadt aus Grundstücksverkäufen (Bauplätze). Schließlich will die Stadt durch die laufende Verwaltungstätigkeit 5,7 Millionen Euro erwirtschaften (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt).

Um schließlich auf die gut 21 Millionen Euro an geplanten Investitionen zu kommen, kalkuliert die Stadt in 2024 mit einer Kreditaufnahme von 6,8 Millionen Euro. Damit steigt der Schuldenberg im Kernhaushalt laut Plan auf rund 31 Millionen Euro ‐ sechs Millionen über der festgelegten Obergrenze von 25 Millionen Euro.

Dass diese Grenze, wie die städtische Prognose ausweist, bereits Ende 2023 leicht überschritten werden könnte, glaubt Wangens OB Michael Lang nicht. Manche Ausgaben würden sich verschieben oder seien nicht in der erwarteten Höhe, so der Rathauschef. Zudem würde man wohl nicht alle Kredite wie vorgesehen aufnehmen müssen. Ab Ende 2024 und für einen Zeitraum von fünf Jahren will die Verwaltung vorschlagen, die Schuldenobergrenze auf 30 Millionen Euro zu erhöhen.

Was sagt der OB zur städtischen Finanzlage generell?

Der städtische Haushalt, Investitionen in die Landesgartenschau und der wachsende Schuldenstand waren auch Thema bei der jüngsten Einwohnerversammlung. OB Lang rechnete dabei erneut das hohe Gesamtinvestitionsvolumen und den im Gegensatz dazu vergleichsweise niedrigen Anteil vor, der an der Stadt hängen bleibe.

Für sämtliche Projekte in und rund um die Landesgartenschau würden 317 Millionen Euro bewegt, 228 Millionen davon kommen aus privater Hand oder vom Landkreis. Die Stadt trage 89 Millionen Euro bei, von denen 53 Millionen durch Fördermittel und Grundstückserlöse refinanziert worden seien. Unterm Strich belasten 36 Millionen Euro den städtischen Haushalt, für die eigentliche Veranstaltung ist dies laut Lang aber nur die Hälfte. Die übrigen 18 Millionen flössen in bleibende Investitionen wie den Kindergarten in den Auwiesen, in Brückenbauten oder in Veranstaltungsgebäude.

Auf Vorwürfe des FDP-Kommunalpolitikers Frank Scharr, der der Stadt unter anderem eine „grenzwertige Budgetplanung“ vorwarf, entgegnete Lang: „Für mich ist das Ergebnis entscheidend.“ In diesem Zusammenhang verwies er auf den Umstand, dass dies seit 2002 ‐ also quasi dem Beginn seiner Amtszeit als Wangener Rathauschef ‐ immer besser ausgefallen als die vorherige Planung. Außerdem nannte er die zahlreichen Investitionen vergangener Jahre in Schulen, Kindergärten und andere kommunale Infrastruktur. Die Stadt habe da sehr viele Aufgaben erledigt.

Zu roten Zahlen wegen der Investitionen in die Landesgartenschau erklärte der OB:

Der Schuldenstand Wangens befinde sich auf dem Niveau anderer Städte, die eine derartige Großveranstaltung ausgerichtet haben. OB Michael Lang

Auch zum lange umstrittenen, aber beschlossenen Aussichtsturm nahm er Stellung: Der städtische Finanzierungsanteil in Höhe von rund 600.000 Euro sei „nicht entscheidend“. Vielmehr komme es auf die Besucherzahl bei der Landesgartenschau an: 100.000 Besucher brächten Einnahmen in Höhe von 1,9 Millionen Euro.