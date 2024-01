Dämmersprung in Deuchelried

Die Deuchelrieder Deichelmännle laden am Samstag, 20. Januar, 15.33 Uhr zum Dämmersprung. Start des achten närrischen Umzugs ist am Kindergarten, der Aufstellungsplatz befindet sich in Richtung Wolfaz. Erwartet werden 40 Gruppen mit etwa 2000 Hästrägern. Der Umzugsweg verläuft entlang der Oberen Dorfstraße um das Feuerwehrhaus zur Turnhalle. Dort steigt anschließend eine Party.

Versorgt werden die Besucher auch im Feuerwehrhaus und in zwei Zelten, darunter einem U18-Zelt am Dorfplatz. Im Dorfgemeinschaftshaus werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Umzugsplakette kostet drei Euro. Die Ortsdurchfahrt, Untere und Obere Dorfstraße/ K 8009, wird ab 14 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.