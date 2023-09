Auf dem Sportplatz am Gehrenberg wuselt es. Raues Fell, seidiges Fell, Stehohren, Hängeohren, spitze Schnauze, runde Schnauze. Alle Merkmale, die einen richtigen Dackel zu dem machen, was er ist. Aber beim internationalen Wangener Dackelrennen geht es ausschließlich um Schnelligkeit und um viel Spaß. Am Sonntag fand es zum achten Mal statt.

Hunde schauten Hunden zu

An die 1000 Gäste sind an diesem strahlenden Herbsttag gekommen, um die Hunderasse mit den kurzen Beinen über den Rasen fetzen zu sehen. Aber auch im Zuschauerbereich befanden sich Hunde aller Art, die neugierig das Geschehen beobachteten.

Nach der Dopingkontrolle, die allesamt negativ ausfiel, bekamen die 26 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem „Normalschlag“ und die 27 Hunde der Kategorie „Zwergschlag“ schließlich die Starterlaubnis und Herrchen oder Frauchen die Startpapiere.

Lieblinsspielzeug als „Locker“

Natürlich ging es darum, wer am Ende das wertvolle Metall in Bronze, Silber oder Gold mit nach Hause nehmen durfte. Am Start waren pro Lauf zwei, drei oder vier Hunde. Die sogenannten „Locker“ liefen, bevor die Hunde starten durften, ans Ziel. In der Hand hielten sie das jeweilige Lieblingsspielzeug ihres Hundes. Und schon waren die vierbeinigen Teilnehmer hinter dem Gitter am Start kaum zu halten.

Die Läufe, die zwischen sechs und sieben Sekunden dauerten, liefen nicht immer ganz glatt. Mal wurde gerauft, mal verweigerte ein Hund zu rennen oder mal wurde ein Start verschlafen. Aber auch das gehört zu diesem unterhaltsamen Rennen dazu und das Publikum war so oder so begeistert.

Wer die Medaillen abräumte

Moderator Udo Wellen hatte wieder einmal für alle Ausrutscher und kleinen Pannen seiner „Allrad-Dackel“ einen lockeren Spruch drauf und sorgte zusätzlich damit für heitere Stimmung.

Schließlich konnten dann nach den Finalläufen die Medaillen der jeweiligen Klassen an die Schnellsten übergeben werden. Dies waren im „Normalschlag“ Gold für Ludwig, Silber für Panja und Bronze bekam Chef. Bei den „Zwergschlägen“ bekam Gold die Hündin Daisy, Silber war für Ludwig drin und Bronze ging an Berti. Alle Medaillengewinner waren heuer zum ersten Mal dabei. Umso größer war die Freude der zweibeinigen Besitzer und Besitzerinnen.

Schweizer und Österreicher gehen leer aus

„Leider haben die Rennteilnehmer aus der Schweiz und Österreich dieses Jahr nicht das begehrte Metall mit nach Hause nehmen können. Aber ich bin überzeugt, dass der Ehrgeiz nun umso größer ist und fleißig bis zum nächsten Jahr trainiert wird“, sagte Veranstalter und Moderator Udo Wellen am Ende der gelungenen Veranstaltung.

Für Unterhaltung in der Pause sorgte übrigens die Trachtengruppe d`Argentaler mit Tanz und Musik.