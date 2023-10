In den beiden Krankenhäusern der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen gilt seit Freitag für Beschäftigte eine weitgehende Maskenpflicht, und Besuchern wird „dringend“ empfohlen, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Grund sind vermehrt Patienten, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurden und entsprechend behandelt werden.

Heißt dies, dass es in diesem Herbst eine neuerliche „Corona-Welle“ im Landkreis Ravensburg gibt? Und wie gefährlich ist die aktuell grassierende Variante?

Hohe Dunkelziffer wahrscheinlich

Zahlen zu infizierten Menschen gibt es für den Landkreis nicht. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage an das in der Kreisverwaltung beheimatete Gesundheitsamt hervor. Und auch die vorliegenden landesweiten Zahlen sind demnach mit Vorsicht zu genießen.

Dennoch ist klar: Die Infektionszahlen sind in den vergangenen fünf Wochen „deutlich angestiegen“. Die aktuelle landesweite Inzidenz liege bei 14,3 Infektionen je 100.000 Einwohner (Stand Donnerstag, 13 Uhr). Die Dunkelziffer dürfte aber wesentlich höher sein, da es nur noch sehr wenige PCR-Tests gibt.

Infizierte und Erkrankte haben es wahrscheinlich mit der Omikron-Subvariante XBB.1.5 zu tun. Sie habe sich in den vergangenen Monaten in Deutschland durchgesetzt und „gilt als stark ansteckend, löst in der Regel aber keine schwerwiegenden Erkrankungsverläufe aus“, berichtet die Gesundheitsbehörde des Landratsamts.

Zwei neue Varianten unter Beobachtung

Unter starker Beobachtung von Experten stünden zudem zwei neue Virus-Varianten namens Eris und Pirola. Beide gelten nicht als gefährlicher, könnten aber zu typischen Symptomen wie Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, Durchfällen, Halsschmerzen, laufender Nase und Kopf- und Gliederschmerzen führen.

Generell wird zum Schutz von Menschen mit höherem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf (zum Beispiel Alte und Vorerkrankte) geraten. Bei Krankheitssymptomen ‐ aber auch bei einer Erkältung oder Grippe ‐ solle man drei bis fünf Tage zu Hause bleiben. Auch eine Impfung sei sinnvoll.